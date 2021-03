MasterChef Celebrity: tensión y bronca entre Andrea Rincón y María O’Donnell

El desafío del martes enfrentó a dos equipos, uno liderado por Candela Vetrano y el otro por María O’Donnell. Tres platos que solo vieron las capitanas: una entrada, un plato principal y un postre, y la consigna de transmitirlo al resto de la mejor manera posible y estar supervisando cada paso de cada preparación.

A pesar de que la consigna era difícil pero clara, algo no funcionó entre la líder O’Donnell y su subalterna Andrea Rincón. A la periodista se la veía demasiado nerviosa en su rol, mientras que la actriz parece no estar muy acostumbrada a que no le lleven el apunte. Sea por una cosa o por la otra, no había pasado media hora de programa cuando la tensión entre las dos mujeres explotó.

Andrea Rincón exigía atención, mientras O’Donnell se concentraba en los otros dos integrantes del equipo (Cae y Fernando Carlos). Cuando, finalmente, esta se acercó a su mesa recibió el pase de facturas de su compañera: “Hace una hora que estoy gritándote”.

La tensión aumenta, y Rincón comienza a cuestionarla por no dar órdenes claras: “¿Cómo que le falta azúcar si vos me dijiste que no? Diez veces te grité, y cuando te pido las directivas me las pasás todas mal”.

Hubo perdón de la capitana, pero no alcanzó, porque la participante estaba tan enojada que no dudó en exponer su bronca a Germán Martitegui cuando llegó a darle una serie de recomendaciones: “Esa era la idea, pero vino María y me lo cortó”. Sin embargo, a mal puerto fue por ayuda: “No me vengas a mí con chusmeríos de tu jefa”, fue la tajante respuesta del jurado.

Después del cruce, la tensión y la bronca el resultado no pudo ser otro, y Andrea Rincón terminó con el peor plato de la noche y un mea culpa: “Tengo que aprender a tener tolerancia y a tener mis tiempos, y también a compartir a la líder con mis compañeros”.

LA NACION