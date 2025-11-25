MasterChef Celebrity | Una noche de cantos, en la que la Reini confesó: “Germán está un poco enamorado de mí”

Comienza una nueva emisión de MasterChef Celebrity y un nuevo grupo de famosos debe procurar cocinar un gran plato, con el objetivo de seguir en carrera. Al comienzo de la velada, Wanda Nara le dio la bienvenida a la camada de cocineros, integrada por Maxi López, el “Chino” Leunis, Sofi Martínez, Marixa Balli, Julia Calvo, Sofi “La Reini” Gonet, Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete” Sierra.

Mientras ingresaban al estudio, Wanda notó que La Reini llevaba su delantal muy ajustado, y la influencer reconoció que quiso intervenir su uniforme, pero que solo le permitieron ajustarlo un poco. Frente a eso, Damián Betular confesó que a él le gustaba la modificación, mientras que Germán Martitegui sentenció que él no la dejaría entrar a su cocina en esas condiciones. Pero muy picante, ella respondió: “No mientas Germán, porque yo cociné en tu cocina con un vestido de transparencias. Estaba desnuda, con una seda marrón, y me dijiste que estaba muy linda”. Entre risas, Wanda le consultó: “¿Pero estabas con bombacha?”, y la Reini dijo “¡no!”, ante la sonrojada mirada del chef.

“¿Qué se imaginan para esta noche?”, consultó Wanda Nara mientras señalaba una cabina de karaoke instalada al frente de las cocina. Todos los famosos apostaban a que algo iba a tener que ver con el canto, y Wanda dijo: “Va a ser una noche con muchas sorpresas, diversión y canciones. Y la primera sorpresa es Ariel Pucheta, ¡bienvenido!”. De esa manera, entró el cantante y expresó: “Estoy muy contento de estar acá”.

Al momento de la consigna, Donato de Santis, aseguró: “Hoy vamos a inaugurar el karaoke de MasterChef. Hoy los queremos ver cantar, insultar y pasarla bien al mismo tiempo”. Dicho eso, Betular agregó: “Durante la prueba los llamaremos para cantar en el karaoke”, y Martitegui concluyó: “Pero hay un pequeño detalle, van a tener que cantar muy bien. Porque no van a poder volver a seguir cocinado, hasta que Ariel no quede conforme con lo que cantaron”. En ese momento, Pucheta destacó que todo “se trata de la actitud”.

En sesenta minutos, y mientras alternaban la cocina con el canto, los participantes debían servir una comida informal, y cada uno de ellos recibió una receta distinta. Sin perder tiempo, los famosos comenzaron a cocinar, a medida que los iban llamando a cantar, un segmento en el que hubo desafinaciones como la de Roccasalvo, y también mucha energía de la mano de Marixa. Mientras los chefs supervisaban y aconsejaban a los participantes, Martitegui se acercó a la estación de la Reini, y luego de una confusión de su parte, la influencer dijo muy pícara: “Es que Germán está un poco enamorado de mí”.

La devolución

Al momento de la devolución, Sofi Martínez fue la encargada de romper el hielo, con unos buñuelos de espinaca que no tuvieron una buena devolución. “Cachete” llevó nachos con guacamole y falafel, y Betular evaluó: “La presentación muy buena. El falafel está muy bien de forma y cocción, pero está tímido”.

La Joaqui hizo bastoncitos de pescado con mayonesa y tortilla de papas, y Germán aseguró: “La tortilla está muy bien, no se desarmó, y está ligeramente dorada por afuera. Muy bien”. El Chino Leunis hizo unos sticks, pero no logró convencer a los especialistas. Susana Roccasalvo elaboró unas alitas de pollo glaseadas, sobre las que Betular consideró: “Muy bien, te quedaron como medio ahumadas”. En la misma línea, las alitas de Maxi López también recibieron entusiasta elogios, como fue el caso de Donato que apuntó: “Acá hay una avance muy lindo, te felicito por estas alitas. Le pusiste sabor, ganas, y el ingrediente secreto, amor”.

Cuando acercó sus bastoncitos de pescado, Julia Calvo no tuvo una muy buena devolución, mientras que Marixa y sus buñuelos tampoco fueron muy elogiados por los especialistas. Por último, La Reini y sus nachos con guacamole no contentaron a Martitegui, y él opinó: “Te noté media desorganizada, estabas mas preocupada por el largo del delantal, quizá hay que focalizar más en la comida”.

Al momento de lo mejor de la noche, la medalla dorada quedó en mano de Maxi López, mientras que la plateada fue para Cachete Sierra. Con respecto al delantal negro, el mismo fue para Sofi Martínez.