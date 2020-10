Vicky Xipolitakis, la preferida del jurado. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 01:49

Uno de los misterios en torno a MasterChef Celebrity es: ¿Por qué a Vicky Xipolitakis la dejan hacer lo que quiere? No hay duda de que es el personaje más bizarro del programa (y podría decirse de la tele en general), pero la diferencia con la que se la trata en relación al resto sorprende cada vez más.

La preocupación del jurado por el cuidado de los ingredientes de cada plato es supremo, y muchos han sufrido esa obsesión. De entrada nomás, en el primer programa, Fede Bal tuvo un cruce bastante antipático con Germán Martitegui por el desorden en su mesada de trabajo, más adelante también Analía Franchín y Belu Lucious. Ni hablar cuando descubrieron que Leticia Siciliani había puesto una canasta con ingredientes en el piso, o cuando El Polaco se sentó en una punta no usada de su mesada una vez terminada la tarea. Cada uno de estos momentos despertó la ira del trío de expertos, y los cuestionamientos sobre el grado de profesionalidad de los participantes.

Pero con Vicky no pasa eso. Anteriormente ya se había visto cómo Xipolitakis había hecho rodar por el piso un frasco hacia una compañera y apenas hubo un llamado de atención. También suele tener un desorden extremo en su estación de trabajo, lo cual es permanentemente pasado por alto. Pero hubo algo peor, y ocurrió en la emisión del martes.

Apremiada por el tiempo para llevar a buen término una bondiola de cerdo, la mediática intentó destapar una botella de cerveza con un abridor, pero no pudo: "Entonces me acordé que muchos hombres la abren con un cuchillo. Le empecé a dar y la logré abrir, no sé cómo porque en mi vida abrí una botella. En la desesperación por apurarme, porque tenía que cocinar y hacer un montón de cosas, por poco no la abro con la boca".

El resultado de la peligrosa experiencia de VIcky fue una cantidad importante de líquido y espuma en el piso del estudio, así como también en su mesa de trabajo. Incluso en pantalla dio la sensación de que en la maniobra el pico se habría roto. ¿Pero pasó algo? La verdad es que no, más allá de una mirada curiosa de Damián Betular, el jurado siguió como si nada. Y si hoy Xipolitakis no está en la siguiente ronda fue porque su plato no convenció al jurado. Solo por eso.