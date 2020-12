Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 01:07

El paso de Vicky Xipolitakis por MasterChef Celebrity estuvo y está cargado de suspicacia: que recibe ayuda; que el jurado le permite cosas que al resto no; o que siempre hace más o menos lo mismo, pero zafa. Y ella sigue, con la frente bien alta, rumbo a la final. Sin embargo, distinto es cuando, en lugar de hablar los de afuera, empieza a resonar la voz de los de adentro.

En el momento de la devolución a Sofi Pachano, el que metió el dedo en la llaga fue Santiago del Moro: "Antes de que hablen los chefs, Sofi, tengo un dato, vos decime si es cierto o no, pero acordate que acá hay 758 cámaras: ¿estás enojada porque un compañero o compañera te copió tu plato?".

Pareció que la actriz iba a minimizar el tema, pero la sangre en el ojo (y un "empujoncito" de Germán Martitegui) hizo que terminara denunciando a Xipolitakis: "Creo que me copió, no el sabor, pero vino a pispear y un poquito me robó".

La aludida miraba para otro lado hasta que Del Moro confrontó. "No recuerdo, pero yo no copio. Me gusta ser espontánea", dijo Xipolitakis como si tuviera algo que ver con lo que se estaba hablando.

Faltaba una segunda prueba, y saltó cuando Claudia Villafañe explicaba los ingredientes de su plato. "Vicky copió de acá también -reflexionó Damián Betular-, al final copió de todos los platos". Esta vez, a Xipolitakis no le quedó otra que reconocer: "Ah sí, al final de todo le puse agua de coco en un pocillito, gracias a la idea de Claudia. Pero yo no voy robando. Si nos podemos ayudar, nos ayudamos", explicó sin demasiados argumentos.

Así, la concursante quedó expuesta, y la pregunta es cómo van a repercutir este tipo de actitudes en tiempos de semifinales, porque si la exigencia es igual para todos, Xipolitakis está jugando en el límite de la doble amarilla.