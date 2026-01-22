MasterChef Celebrity y una de las peores devoluciones de la temporada: “Totalmente alucinógeno y casi tóxico”

Este miércoles, los concursantes de MasterChef Celebrity contaron con una ayuda muy especial: la de sus seres queridos. Cada uno de ellos recibió a una persona especial que los ayudó a llevar adelante el reto del día.

A su vez, este fue el primer desafío oficial de Esther Goris y Rusherking, dos de los ganadores junto a Emilia Attias de la ronda de repechaje. La actriz, contó con la ayuda de su amiga y colega Mirtha Wons, mientras que el rapero recibió a su colega Khea.

El resto de los visitantes resultaron, en su mayoría, caras conocidas: Rocío Igarzábal - que ya había ayudado a Gastón Dalmau en una temporada anterior- sirvió esta vez como refuerzo de Agustín “Cachete” Sierra. Luck Ra, que ya había reemplazado a su novia La Joaqui a comienzos del programa, reapareció esta vez para compartir estación con ella.

Imanol Rodríguez, por su parte, llegó para darle una mano a su padre, Miguel Ángel. Ian Lucas, a su vez, contó con la colaboración de su hermano Teo, mientras que La Reini convocó al youtuber Mernuel, para que tuvieran su primera cita en el programa.

El primer desafío que debieron enfrentar las duplas fue un juego de coincidencias. La conductora, Wanda Nara, iba haciendo preguntas genéricas sobre los jugadores y las respuestas de ambos integrantes de cada equipo debían coincidir. Los ganadores resultaron padre e hijo, y el beneficio que les otorgó la victoria fue importante: asignar qué menú debía preparar cada dupla.

Como en otras ediciones, este miércoles los concursantes debieron enfocarse en realizar viandas, un desafío que pone a prueba su capacidad para producir platos en serie. La jurado invitada -ante la ausencia de Donato de Santis- Ximena Sáenz les informó cuáles eran las opciones: “Hoy van a tener tres minutos en el mercado y sesenta minutos para cocinar tres tipos de viandas. Dos parejas van a cocinar ocho viandas de milanesa de pollo a la napolitana con puré. Tres parejas, diez viandas de costillitas de cerdo con salsa y batatas al horno; y otras dos, doce viandas de bife a la criolla con papas”.

Una vez que escuchó las opciones, Rodríguez eligió para sí las milanesas de pollo, y las demás opciones las distribuyó de la siguiente manera: La Joaqui también milanesas; Goris, la Reini y Rusherking, las 10 costillitas de cerdo. La peor opción, los 12 bifes a la criolla, quedó en mano de Ian Lucas y Cachete. A ambos, además, Germán Martitegui les agregó doce huevos fritos.

La entrada al mercado fue caótica y varias duplas se llevaron mucho más de lo que necesitaban, dejando a sus concursantes sin los elementos necesarios. Rodríguez y su hijo, por ejemplo, se llevaron cuatro botellas de tomate y aunque Damián Betular les pidió que le cedieran una a Ian Lucas, se negaron. Por suerte, La Joaqui, que tenía dos, le dio una.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, los primeros en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran sus platos fueron Ian Lucas y su hermano Teo, y apenas acercaron los 12 platos, Betular notó que faltaba un huevo frito.

“Me da mucha ternura que estén acá, porque me gusta mucho cómo cocinaron, cómo se pusieron de acuerdo. Lamento que haya faltado un huevo, pero se ve uniforme, prolijo y tentador”, señaló Ximena, luego de probar. “Teo, cortaste muy parejas las papas. Las zanahorias y el morrón están un poco crudas”, agregó el maestro pastelero.

Inmediatamente después, se acercaron Cachete y Rochi. “¡Está increíble!“, exclamó Betular. Y explicó: ”Todo se impregnó de la salsa. Está muy untuoso, cremoso y sabroso". Martitegui, a su vez, indicó: “Me gustó que le hayan puesto cilantro. Tiene umami. Es como un plato familiar, pero más elevado, de sabores y jugosidad. Está muy bien”.

En tercer lugar pasaron padre e hijo con sus milanesas de pollo napolitanas y Martitegui indicó: “Tiene mucho orégano y el puré no lo logré entender. De esta temporada, es el más difícil que me ha tocado probar. Hay como tropezones de papa semicruda adentro”. Y Sáenz tampoco encontró muchas cosas para elogiar: “La milanesa está muy gruesa. ¿No tenían martillo? Es muy importante emparejarlas para que la cocción también sea pareja. Y coincido con que tanta cantidad de orégano no favorece". Betular no quiso quedarse callado y agregó otra crítica: “¡La cantidad de nuez moscada que tiene el puré! Es totalmente alucinógeno y casi tóxico“.

Después de ese difícil momento, pasaron Goris y Wons, que presentaron costillitas de cerdo. “Lo que hice es una receta de Donato reversionada por mí. Además de una reducción de mango con champagne, tiene un empanado de pistachos y almendras”, anunció la flamante concursante.

“La proporción de proteína y guarnición debería haber sido más proporcionada. Me encanta que hayas reversionado una receta de Donato, pero creo que en este caso, al ser a la plancha se perdió un poco el sabor del pistacho y la almendra. La salsa está equilibrada y las batatas que probé estaban muy sabrosas”, señaló Sáenz. Y Martitegui sumó: “A mí me gustó la reversión. Probé una batata y como le pasó a Ximena, estaba muy sabrosa, pero después me tocó una cruda. Mi voto va a estar definido por una tercera batata que voy a probar”. Y luego se dirigió hacia donde se encontraban las bandejas con las viandas y eligió un trozo de batata al azar.

La Reini y Mernuel también cosecharon elogios. “Está muy bien de cocción y les quedó muy bien también la salsa barbacoa. La idea de cortar la batata en bastones me parece muy buena, pero mejor me parece la idea de haberle incorporado una salsa”, expresó Betular. Y, este caso, Martitegui coincidió: “Sí, lo que cambia todo son las dos salsas. La mayonesa casera con el eneldo, queda muy bien con las batatas. Sos una muy buena líder, Reini”.

Llegó el momento de La Joaqui y Luck Ra, que bautizó el plato que les acercó a los miembros del jurado como “Paco”. “Pa’ coserte el c... para no c... esta delicia”, indicó el cantante, despertando las carcajadas de todos. La pareja de músicos presentó milanesas de pollo rebozadas en panko naranja, con puré de cabutia con menta, miel y cúrcuma.

“El puré es de una sutileza sublime. Se sienten todos los ingredientes y es como un terciopelo. El queso, además, está bastante bien desparramado y derretido, y no hay un exceso de orégano. Yo las volvería a pedir”, consideró Martitegui. “Lograron una milanesa crocante. Y el puré es tan meloso, como ustedes dos”, sintetizó Sáenz.

Rusherking y Khea, en tanto, presentaron también dos salsas diferentes: salsa blanca con portobellos, morrón verde y cebolla, y una barbacoa envasada a la que también le agregaron morrón y cebolla. Al momento de probar, a Ximena le costó cortar las costillas, y ese fue el primer indicio de que las devoluciones no serían tan buenas.

“Estuvieron creativos y la elección de los ingredientes es interesante, pero los portobello quedaron muy blandos”, indicó Sáenz. “El plato tiene dificultades y problemas. Tiene dificultades al cortarlo, porque está muy cocida la carne, y el problema es lo que pasó con el hongo, que parece estar sacado de un frasco”.

Solo faltaba definir quiénes, gracias a su desempeño, pasaban al balcón a la espera de la noche de beneficios y quiénes se habían hecho merecedores del temido delantal gris. Y luego de deliberar, los miembros del jurado anunciaron cuál había sido su decisión.

En primer lugar, llamaron a Sierra con Igazábal y a la Reini con Mernuel, para anunciarles que sus platos habían sido los mejores de la noche y por eso se habían hecho merecedores de un lugar en el balcón. La Joaqui corrió con la misma suerte. Por eso, quienes deberán competir en la noche de última chance con sus delantales grises serán Rodríguez, Rusherking, Ian Lucas y Goris.