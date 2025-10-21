Masterchef: del palito de Roccasalvo a Ventura al debut de Walas como reemplazo de Pablo Lescano

Pocos minutos antes de las 22.15 de la noche comenzó la sexta gala de MasterChef Celebrity, y su conductora, Wanda Nara, le dio la bienvenida al público. Detrás de ella dejó entrever una misteriosa caja gigante. “La cocina siempre tiene sorpresas, la de hoy es mayúscula”, expresó Damián Betular y Donato De Santis agregó: “Hoy será un descubrimiento gigante”.

Luego de eso ingresaron los participantes de la velada, y así llegaron al estudio Evangelina Anderson, Luis Ventura, Agustín “Cachete” Sierra”, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Emilia Attias, Sofía Gonet, Miguel Ángel Rodríguez, el “Turco” Husain y Andy Chango.

En vez de sentarse al frente, como es habitual, Ventura optó por ubicarse en la segunda línea de mesas, dejando en primer lugar a Roccasalvo. “Él me quiere largar la presidencia de Aptra a mí”, sugirió ella. A lo que Ventura retrucó: “El sillón de Rivadavia… es de papi”.

Antes de comenzar a cocinar, llegó la instancia de una presentación muy esperada, y Wanda detalló: “Hoy tenemos un nuevo integrante, y va a competir contra todos ustedes. La gala pasada nos sorprendió la renuncia de Pablo, pero se nos fue un músico y llega otro. Él es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera muy exitosa en el rock. Les pido un gran aplauso para Walas, líder del grupo Massacre”. Luego de su presentación, el músico dijo: “Se fue Pablito, se fue la cumbia, y entra el rock alternativo en mi figura”, y mirando a los especialistas exclamó: “Les tengo mucha reverencia. Quiero aprender de ustedes, maestros”.

Al momento de explicar la consigna de la noche, Donato subrayó: “Hoy van a tener que realizar un plato libre, lo que quieran, poniéndole todo el talento y lo que crean necesario”. Dicho eso, Wanda abrió la gigantesca misteriosa caja y adentro de ella se descubrió que había distintos ingredientes. Finalmente Donato especificó: “La tarea es hacer un plato utilizando estos grandes ingredientes”, mientras que Germán Martitegui concluyó: “Van a poder elegir todos los elementos que quieran. La única condición es que los elementos deben ser fraccionados adentro de la caja, y llevados a sus estaciones”.

Las devoluciones

Luego de 60 minutos de intensa cocina, la temida instancia de la devolución comenzó. El responsable de romper el hielo fue Miguel Ángel Rodríguez, y su sándwich de pavita con huevo. Luego de probarlo, Martiegui apuntó que había que “humectarlo, porque es como cruzar el desierto sin agua”. En su turno, Walas se jugó el todo por el todo e intentó impresionar con una Quiche Lorraine, sobre la que Betular sentenció: “La masa está perfectamente ejecutada, para mí se pasó un poquito de cocción el relleno, un muy buen trabajo”, mientras Martitegui celebró: “Por fin alguien diferente, ha llegado un gran competidor”.

Cachete Sierra se decantó por un pavo con puré de cabutia, y Martitegui fue lapidario: “Al pavo le falta estár mejor cocinado, esto parece un plato frío recalentado”. Susana Roccasalvo con su pavo con ananá tampoco tuvo mucha suerte. El Turco Husain y su sopa de cabutia no fue muy bien recibida, y Betular subrayó: “No sé si es un jugo detox de la mañana al que le falta hielo”.

Ian apostó por un cerdo a la plancha con ananá, y Martitegui valoró que el participante “se la jugó con la carne de cerdo”. La Reini se decantó por una frittata con hongos, pero Donato destacó que “la ejecución fue simple, y faltó entusiasmo al paladar”. Evangelina llevó una mandioca con crema de habas, y los elogios de los jurados fueron unánimes. Luis Ventura y su tortilla con huevos de pato recibió miradas positivas, y Donato evaluó: “Hay una mejoría, pero en todos los programas estás haciendo algo frito. Hay que diversificar”.

Emilia llevó un sándwich de cerdo a la mostaza, que recibió una mirada muy positiva, a la vez que Julia Calvo y su tortilla de papa fue considerada “seca” por los especialistas. En el final, Andy Chango logró un ligero apoyo con sus setas rellenas con puerro, aunque Betular sentenció: “Esto es un seis, pero debería ser un diez”.

A la hora de las devoluciones, fueron al balcón: Ian, Walas, Evangelina, Roccasalvo, Andy Chango y Ventura. Por su parte, con el delantal gris quedaron La Reini, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete, el Turco, Julia Calvo y Emilia.