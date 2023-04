MasterChef: en una nueva gala, Carlos fue eliminado del certamen y se vivió una caliente pelea

escuchar

En MasterChef se vivió una intensa noche de eliminación. A las 22.30, por la pantalla de Telefe y con la conducción de Wanda Nara, el certamen gastronómico inició un nuevo capítulo. Luego de la clásica presentación de los jurados, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, se dio paso a la presentación de la consigna que debieron respetar los participantes que se posicionaron en sus islas, listos para un flamante desafío.

“En lo particular, me cuesta imagimarme quién puede dejar estas cocinas”, expresó Nara al inicio del programa. Rodolfo, Carlos, Juan Ignacio, Candelaria, Antonio, María Sol, Rodrigo y Juan Francisco portaron el delantal negro luego de una semana poco feliz y lucharon para mantenerse en competencia.

La prueba de fuego: empanadas con rellenos originales

“Hoy es una noche para que demuestren que pueden aportar tanto vanguardia como tradición, que es algo que siempre buscamos en el programa”, adelantó Martitegui, y luego Betular reveló el desafío: la preparación, en 70 minutos, de 10 empandas fritas con dos tipos de rellenos originales, con dos repulgues diferentes y dos salsas. “La exigencia va a ser tanta, que les voy a pedir que anoten la receta de la masa”, sumó el jurado, que no permitió la elaboración de rellenos clásicos como jamón y queso y carne. “Tengan mucho cuidado con el momento de freír”, les aconsejó a Martitegui a los participantes que tuvieron tres minutos en el mercado para comprar sus ingredientes. “Cocineros, recuerden que tienen que ser originales”, apuntó Nara.

Un picante intercambio entre participantes

En un momento, se generó una situación tensa y caliente entre Rodolfo y Candelaria, dado que la joven participante comentó que le molestaban las quejas de su compañero, quien se retiró del mercado sin proteínas. “Cómo le gusta llorar, siempre le falta algo”, dijo Candelaria, a lo que Rodolfo acotó: “Mientras no me falte la decencia...”.

Como es habitual en cada emisión, los chefs se acercaron a las diferentes islas para aconsejar a los cocineros amateurs y escuchar las propuestas de cada uno. Entre algunos de los rellenos que se fueron preparando durante la noche, se encontraban el de chorizo de Cantimpalos de Carlos, el de camarón con tres pimientos de Juan Francisco, el de cerdo, jengibre y ciruela de Rodrigo, el de hongos, puerro y cebolla morada de Candelaria, y el de María Sol, quien reconoció estar nerviosa por realizar sus empanadas de morcilla y pera. Por su parte, Betular también notó que la participante tenía “un despelote” en su isla, por lo que ella se disculpó.

El chef luego se acercó a la isla de Candelaria, a quien comparó con Lali Espósito por su boca. “Ay, gracias, me encanta lo que me decís”, le respondió la participante mientras terminaba con su preparación. El común denominador entre los aspirantes a ganar el título al mejor cocinero de MasterChef fue cómo, en los últimos minutos, tomaron envión para realizar las salsas contrarreloj.

“No tengo salsas, no tengo emplatado, no tengo un cara...”, se sinceró Rodrigo entre risas, por lo que María Sol decidió ayudarlo para que pudiera entregar sus empanadas a tiempo. “Esto es una compañera”, dijo el participante, agradeciendo el gesto.

El temido momento de la degustación

El primero en pasar al frente fue Rodolfo, quien realizó empanadas samosas de garbanzos y de mozzarella, nueces pecán y verdeo. “Lucen muy bien, pero la masa está demasiado gruesa, el boquerón es una aberración”, le dijo Martitegui. “El sabor fue una decepción”, añadió Betular y fue secundado por De Santis. “Fue muy fuerte todo junto, fue como morder un sándwich”. De esta forma, el participante se retiró un tanto sorprendido por cómo fueron recibidas sus empanadas. “A mí me parecieron delicisosas”, manifestó satisfecho.

Luego, Antonio presentó sus empanadas de humita negra y de chorizo asiático, con salsa de soja, miel y jengibre. “La masa está correcta, pero el relleno es dudoso”, fue la devolución de Betular. “Te faltó encontrar una buena mezcla de ingredientes, está casi logrado”, añadió De Santis. “El sabor de la humita está muy rico, pero la grasa que le pusiste es un error, porque el sabor invadió todo, y la soja no iba”, apuntó Martitegui.

El “reto” del jurado a Rodrigo

El próximo participante en pasar fue Carlos, con sus empanadas de cerdo y verdura, y de chorizo de Cantimpalos con salchicha parrillera . “Si hay algo que no pondría en una empanada es chorizo con salchicha y queso provolone, no me convence nada”, dijo Martitegui. “Tienen un sabor parrilla y la masa está gruesa y cruda”, añadió Betular. El próximo participante en mostrar su plato fue Rodrigo, con sus empanadas de ricota con panceta y hongos, y de cerdo con jengibre, con salsa de tomate picante. “Parecen canelones fritos con mayonesa”, disparó Martitegui, quien además le remarcó cómo vivía el certamen: “Todo es divertido hasta que deja de serlo”. Betular coincidió con su colega y le criticó su actitud en el programa, pidiéndole que se tome en serio la competencia .

En el caso de María Sol, la participante presentó empanadas de morcilla y peras y de portobello con puerros y mozzarella. “El relleno está muy bien, la masa está fina, pero está como arrebatada, la innovación que veo en la salsa con la empanada a mí me gusta”, destacó Betular. “Es una cocción que no está terminada, pero es interesante lo que hiciste”, agregó De Santis.

La gran noche de Juan Francisco

En lo que Wanda Nara denominó “una noche complicada”, pasó al frente Juan Francisco, con empanadas de camarón con pimentón y otras con relleno de portobello, espinaca y panceta con salsa de uva . “¡Están espectaculares!”, expresó De Santis. “No les cambiaría nada”. Luego, Martitegui dijo que su preparación era “perfecta” y Betular se sumó a los elogios. “No quiero hablar más porque me voy a largar a llorar y voy a comer las diez empanadas, está todo perfecto”. “La quise patear al medio, pero me parece que la metí en el ángulo”, dijo el participante, muy feliz con la devolución unánime.

En cuanto al desempeño de Candelaria, la joven presentó empanadas de verdura con hongos y cebolla morada, y de carne con jalapeño, jengibre y tomate. “La carne está dura como una piedra”, le dijo sin filtro Martitegui. “La salsa de aceitunas no pega con nada”, sumó De Santis. El último en pasar fue Juan Ignacio con empanadas de mero y provolone y hongos . “No estás en una buena noche, pero destaco que la masa tiene algo mágico”, le marcó Donato. “Hay un gran error y es que cocinaste el mero entero, es una buena idea mal hecha”, fue la devolución de Martitegui.

Carlos se despidió del certamen

Carlos se despidió del certamen de cocina Gentileza @monamultimedia

En el difícil momento de elegir al participante eliminado, el jurado primero elogió a Juan Francisco por su gran desempeño, y luego dejó entre los dos platos “olvidables” de la noche a los de Carlos y Rodolfo. “No fueron dos buenos intentos de empanada”, les dijo Martitegui a ambos antes de nombrar al eliminado, quien fue Carlos . “Me voy contento por la experiencia vivida, esto es una competencia y mi paso por el programa fue lindo, agradable, aprendí muchas cosas y los conocí a ellos”, manifestó, en alusión a sus compañeros, quienes, junto al jurado, lo despidieron con un fuerte aplauso. Wanda, por su parte, se emocionó hasta las lágrimas y aseguró que le resulta cada vez más dura la instancia de eliminación.

LA NACION