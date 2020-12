Matías Morla, a Gianinna Maradona: "Nunca voy a olvidar que no pude participar del velorio de tu padre"

A nueve días de la muerte de Diego Maradona, empezó la batalla judicial por la herencia. Hasta el momento se presentaron dos demandas para la sucesión de los bienes de "El Diez". En los últimos días, Gianinna Maradona se comunicó con Matías Morla [abogado y apoderado del exfutbolista] para pedirle la documentación correspondiente y este viernes al mediodía, se conoció la tajante respuesta del letrado.

"Ya hubo un primer contacto entre Gianinna y Morla antes de la sucesión. Ella se comunicó con él para pedirle papeles y, por primera vez, van a escuchar la respuesta de Morla. En este audio van a escuchar su voz después de tantos días y la prueba de que hubo un llamado", lanzó Jorge Rial en Intrusos, generando misterio acerca de cómo había sido el intercambio entre la hija del exjugador y el letrado.

Sin muchos más preámbulos, el conductor presentó el audio. Con un tono de voz bastante cortante, en una primera parte Morla hace referencia al tema de la sucesión. "Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá -y que tengo que decir yo- es un juez, así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá", le aconsejó.

Claramente, la mala relación que el abogado tuvo durante los últimos años con las hijas de Diego quedó demostrada en este audio. Sin intenciones de colaborar con el pedido de Gianinna, Morla continuó: "Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos, así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última parte del mensaje, donde el letrado le hace un pase de factura a la hija de Claudia Villafañe por no haber podido despedir a su amigo. "Por otro lado, nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", remató con cierto enojo.

