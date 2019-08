Mauro Szeta y Ricardo Canaletti, dos periodistas de policiales, dos estilos Fuente: Archivo

Liliana Podestá 21 de agosto de 2019

Son dos de los periodistas de casos policiales con más personalidad de nuestra televisión. Apasionados e histriónicos, pelean a diario -o al menos los programas en los que participan- por el minuto a minuto del rating: Cortá por Lozano (Telefe) y El diario de Mariana (eltrece). Unas veces gana uno. Otras, otro. Nada es seguro en el día a día de la televisión y menos en estos dos ciclos similares, con noticias de actualidad, un poco de espectáculos y varios panelistas. A la empatía de ambas conductoras, Verónica Lozano y Mariana Fabbiani, se le suman la solidez y la experiencia de Mauro Szeta y Ricardo Canaletti, respectivamente. Ambos son periodistas, publicaron varios libros sobre casos policiales, hicieron teatro y tienen larga trayectoria en medios gráficos, radio y televisión. Aunque los recorridos de su vida laboral son bien diferentes, los dos gustan de debatir hipótesis, arriesgar sospechas y reflexionar sobre posibles teorías.

Mauro Szeta, cuyo verdadero apellido es Sztajnszrajber, tiene 46 años, acompaña cada tarde a Verónica Lozano en Telefe y se luce contando casos policiales con lujo de detalles en Cortá por Lozano. Periodista y escritor también, inició su carrera en televisión en TN y eltrece, continuó en C5N y desde hace tres años está en Telefe, donde además hace El Noticiero de la gente y los domingos conduce Relatos criminales con Paulo Kaplan. También trabajó en medios gráficos como diario Popular, pasó por la agencia Télam, hizo radio en Mitre y La 10, tuvo varias nominaciones a los Martín Fierro y lo ganó en varias oportunidades. Asimismo fue productor periodístico de programas de investigación y noticieros, especialmente en eltrece y TN.

"Elegí hacer policiales desde que arranqué porque, me parece, es el reflejo más puro de la crónica periodística, donde se refleja la esencia de la noticia con muchas fuentes juntas, la policía, los vecinos, los testigos, la escena del crimen. No me imagino eso mismo en un espectáculo", ha dicho sobre su elección por esta temática.

En 2007 escribió su primer libro, No somos ángeles, con Liliana Caruso y Florencia Etcheves. Con esas colegas también editó su segundo libro, dos años después: Mía o de la tumba fría. Y en 2015 publicó Secretos Sagrados: la verdad detrás de los casos de abuso sexual en la iglesia.

También le tomó el gustito a las tablas y, junto a Paulo Kaplan, se presenta en diferentes teatros contando casos policiales con ¿ Hay un asesino en la sala?, donde dan detalles de crímenes resonantes como el caso Barreda, García Belsunce, Nora Dalmasso o Ángeles Rawson.

Ricardo Canaletti tiene 64 años y acompaña a Mariana Fabbiani en El diario de Mariana, por eltrece. Es periodista y escritor, aunque tiene un recorrido diferente al de su colega. Hijo de inmigrantes italianos, nació y creció en La Boca y Barracas, quiso ser abogado, dio algunas materias y trabajó en los tribunales revisando expedientes. En 1983 emigró a Italia y en Milán fue lechero, ferretero y empleado municipal. Regresó tres años después y entró en Clarín para hacer crónicas policiales gracias a sus conocimientos en leyes. En poco tiempo llegó a ser jefe de redacción del diario. Hace doce años llegó su oportunidad en televisión, en eltrece y TN. Primero con un micro televisivo sobre casos policiales y judiciales hasta que en 2014 condujo, con gran repercusión, Cámara del crimen, en TN. Luego llegó a los noticieros más importantes del grupo y al programa El diario de Mariana, como columnista. Recién este año se animó a la radio y conduce El after de Canaletti, por radio Uno. Escribió varios libros: Crímenes argentinos: grandes casos policiales que conmovieron al país (2001) y luego La Mazorca y la obediencia debida (2006), El caso Barreda, junto con Rolando Barbano (2006), Crímenes sorprendentes de la historia Argentina (2014) y Crímenes sorprendentes de la historia Argentina II (2016).

Canaletti también hizo un unipersonal, Impacto, donde contaba pormenores de sucesos policiales impactantes y daba detalles de casos como el de los hermanos Schoklender, el de Cecilia Giubileo o el femicidio perpetrado por Barreda.

"Siempre en mi vida busqué hacer cosas diferentes y tuve suerte, cada vez que se terminaba una etapa se abría otra. La manera de estar vivo es estar en actividad, es lo que me hace sentir bien", Canaletti dijo en una entrevista.