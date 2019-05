Pamela David, Maju Lozano y Verónica Lozano y Mariana Fabbiani Fuente: Archivo

Hay algo que tienen en común los cuatro principales canales de aire y es la elección de poner al frente de sus programas vespertinos a conductoras, todas mujeres fuertes y de armas tomar. Así, Pamela David (40) conduce Pamela a la tarde, por América; Maju Lozano (47) se hace cargo de Todas las tardes, por Canal 9; Mariana Fabbiani (44) hace lo propio con El diario de Mariana, por eltrece; y Vero Lozano (49) está al frente de Cortá por Lozano, por Telefe. Todas mujeres que comparten la misma franja generacional, e igual origen: el modelaje. Algunas son más mediáticas que otras, unas se animan a mostrar su intimidad mientras que otras prefieren un perfil más bajo.

La más vista... Los cuatro ciclos que llevan adelante son magazines con panelistas e invitados, enfocados a la actualidad social y política, pero sin dejar de lado el mundo del espectáculo. Los ratings de cada envío varía según los temas y los invitados pero, en general, Cortá por Lozano y El diario de Mariana llevan la delantera, aunque últimamente el ciclo de Lozano es el que sale más victorioso. En tanto, Pamela a la tarde y Todas las tardes cosechan entre dos y tres puntos de rating cada uno.

Y la ganadora es... Todas, alguna vez, estuvieron nominadas a los premios Martín Fierro, excepto David, que este año está feliz con su primera nominación en el rubro mejor conducción femenina.. Esta vez competirá con Vero Lozano-quien ya lo ganó en 2010 por AM-, Mirtha Legrand y Moria Casán. En tanto, Maju tuvo cuatro nominaciones a lo largo de su carrera, pero nunca se quedó con la estatuilla. Y Fabbiani, que es la más ducha en este tema de los premios, fue nominada 11 veces y lo ganó en cuatro ocasiones (en 2007 y 2011 por RSM y en 2015 y 2016 por El diario de Mariana), sin embargo este año no está entre las nominadas.

Mariana y su sonrisa

Mariana Fabbiani y su sello personal: su sonrisa Fuente: Archivo

Mariana Fabbiani es, quizá, la más experimentada. Se metió en los medios como modelo publicitaria y en 1993 entró a la tele para no salir más. Tiene larga trayectoria como conductora aunque varias veces confesó que siempre quiso ser actriz. Su primera experiencia en conducción fue de la mano de su entonces suegro, Raúl Portal, con PNP (Perdona nuestros pecados), en 1997. Le siguieron Mariana de casa, Móvil 13, El ojo cítrico, RSM (Resumen de los medios), El artista del año y, desde 2013, conduce El diario de Mariana. Trabajó en casi todos los canales. Es fresca, graciosa y divertida y su marca registrada es su enorme sonrisa. Se mueve con naturalidad y, aunque tiene panelistas de todos los colores políticos, intenta no generar enfrentamientos, pero si eso sucede, ella pone paños fríos. Se apoya mucho en su marido, Mariano Chiade, que es el responsable del ciclo a través de su productora, Mandarina. Aunque intenta ser objetiva, a veces se la juega con algunos temas. Por ejemplo, en una oportunidad hizo un programa con un pañuelo verde en su muñeca, apoyando a la ley de la despenalización del aborto. Sin embargo, aclaró: "Soy católica y siempre estuve en contra del aborto: nunca fue una opción para mí ni lo es, pero después de meterme en el tema cambié de postura y me di cuenta de que las creencias personales hay que dejarlas de lado; es un tema de salud pública. Estoy a favor de la despenalización".

El desparpajo de Vero

Verónica Lozano su fuerte es el humor

Verónica Lozano tiene una actitud más combativa que sus colegas, pero al mismo tiempo es conciliadora. Es actriz y conductora, pero además es psicóloga y utiliza esa herramienta a favor de Cortá por Lozano, donde combina las opiniones de sus panelistas, con la actualidad social y entrevistas. En el diván que les propone a los famosos que participan de cada envío saca a relucir todo su encanto y su oficio y consigue jugosas confesiones. Se inició como modelo, es actriz y tuvo su primera experiencia como conductora en '97 con Aquí está tu hit. Le siguieron Siempre listos, Cadena de favores, AM, PM y, desde 2017 está al frente de Cortá por Lozano. También pasó por casi todos los canales. Graciosa, ocurrente y espontánea, su fuerte es su humor, su descaro y la seguridad con la que habla de cada tema. Genera debates, busca ser clara y es muy emocional. Parece no tener vergüenza, sabe reírse de sí misma y le divierte mostrarse grotesca a veces. A favor de la despenalización del aborto, el año pasado tuvo un fuerte cruce al aire con Nicole Neumann, que entonces era panelista y ferviente detractora del proyecto. "En la vida real ocurren abortos y cómo hacés con eso", la enfrentó.

Pamela, de femme fatal a conductora

Pamela David, la más formal Fuente: Archivo

Pamela David es tal vez la más cuestionada. Arrancó como modelo, pero ganó popularidad con el reality El Bar, fue vedette e incursionó como actriz. Se afianzó como conductora en América, emisora que pertenece al Grupo América y del cual su marido Daniel Vila, es el presidente, pero se niega a que la encasillen o que la prejuzguen por su estado civil. Su primera experiencia como conductora fue en 2007 con Fuera de foco y luego condujo Desayuno americano y El debate de Gran Hermano. Está al frente de Pamela a la tarde desde 2017 y aunque trabajó en otros canales desarrolló su carrera en América. Sabiendo de las críticas que podrían decirle por sus comienzos televisivos, se dedicó a prepararse antes de ser conductora: estudió oratoria, inglés y dejó de lado a la femme fatal, para mostrarse con un look más sobrio. Pelea a diario por romper prejuicios. "Que me acusen de ser la mujer de... es una chicana fácil y lo tomo como parte del juego. Ya no me lastima porque aprendí a quererme y valorarme", aseguró en varias ocasiones. Simpática y muy bella parece ser la más formal de las conductoras de la tarde y la más conservadora también. Después de todo, entre sus panelistas está Amalia Granata, ferviente defensora de "las dos vidas" y fuerte opositora a la ley de despenalización del aborto. Sin embargo, David dejó en claro su posición: "Estoy en contra del aborto, pero a favor de la despenalización. Es un tema muy delicado y no me gusta dar una respuesta liviana pero creo que todas las personas debemos tener las mismas posibilidades y hoy no es así porque los abortos se siguen practicando, pero lo que es diferente son las condiciones".

La espontaneidad de Maju

El sello de Maju Lozano es su espontaneidad Fuente: Archivo

Maju Lozano llegó desde su Paraná natal alentada por su amiga Valeria Mazza y, de su mano, incursionó en el modelaje, aunque por poco tiempo. Decidió estudiar teatro y si bien se sumó a algunos elencos, tuvo más suerte como guionista de Mex Urtizberea en Medios locos, en 2005. Durante algunos años estuvo como panelista en RSM (Resumen de los medios) y en Pura química y en 2017 desembarcó en Canal 9 como conductora de Todas las tardes. Espontánea, divertida y efusiva, es, tal vez, la menos diva entre sus colegas. Al igual que la otra Lozano, su fuerte es el humor y lo despliega con mucha destreza. Entre sus pares es la que tiene el perfil más bajo. Comprometida, no tiene problemas en decir cuál es su modo de pensar y varias veces contó que está a favor de la despenalización del aborto. Durante un tiempo, Amalia Granata fue parte del panel de Todas las tardes hasta que hizo un desafortunado comentario en sus redes sociales y quedó fuera del ciclo y del canal. La panelista había escrito, a propósito de la muerte de Geñi, una de las hijas de las Trillizas de Oro: "El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables. Coherencia. Cuidemos las dos vidas". Sus palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente quedó fuera del programa, hecho que obligó a Maju a dar una explicación. "La compañía cree que no fue atinado ese tuit y tomó la decisión de que Amalia no siguiera en el programa", aclaró.

