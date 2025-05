“La decisión más sana”. Ronquidos, cuartos separados y una “cama neutral”: Mauro Szeta explicó por qué no duerme con su mujer

Mauro Szeta pasó por la mesa de Mirtha Legrand y llamó la atención de la gran diva de la televisión argentina con una confesión marital: contó que, con su mujer -la fiscal Clarissa Antonini- duermen en camas separadas y compartió los motivos. Sorprendida por la moderna decisión, la conductora quiso saber más sobre los momentos de intimidad y el periodista de policiales reaccionó con humor al ida y vuelta.

Mauro Szeta y Clarissa Antonini Foto: Instagram @mauro.szeta

Camas separadas

“Yo leí que vos no dormías en la cama con tu mujer”, sorprendió la Chiqui al periodista de policiales al principio de la velada y sin preámbulos. “Es verdad”, confirmó Szeta. “De entrada nomás te lo digo”, resaltó Mirtha, feliz y consciente de su picardía. “La decisión más sana de mi vida, consensuada con mi esposa”, resaltó ante la sorpresa del resto de los comensales: la abogada Ana Rosenfeld, la actriz Verónica Llinás y el médico Claudio Zin.

Szeta no dejó el tema ahí y reveló cómo surgió la idea y los motivos que lo llevaron a separarse físicamente por las noches de su mujer. “En realidad fue así: primero yo le dije ´no quiero dormir más con vos´”. “¡Qué feo decir eso!”, reaccionó la Chiqui. “Tiene un motivo, a ver si te copa el motivo que te doy”, intentó convencerla el invitado. “¿Ronca?”, intentó adivinar la conductora. “Los dos roncamos”, devolvió Szeta, y profundizó en el tema.

“Yo me acuesto más tarde que ella porque me quedo mirando, en general, o causas judiciales o programas de chimentos. Las dos cosas. Miro hacia atrás los programas que ya pasaron, los miro tipo doce de la noche”, repasó el integrante de Lape, Club Social Informativo, el programa que Sergio Lapegüe conduce por América. “Me acuesto más tarde que ella. Entonces digo, si me acuesto más tarde y ella ya está en la cama, está roncando. Si yo me acuesto más temprano, yo ronco, no la dejo dormir. Solución armoniosa: camas separadas”, sumó.

Mirtha, sorprendida por la explicación de Mauro Szeta StoryLab

“No, mala decisión”, respondió Mirtha, más conservadora en ese sentido, pero Szeta siguió defendiendo su postura. “Y nos encontramos cuando tenemos ganas, hay una cama neutral que funciona cuando tenemos ganas, para encontrarnos. “¿Hay un tercer dormitorio?”, intervino Rosenfeld, intrigada. “Hay un tercer dormitorio”, asintió el periodista. “Epa, qué interesante”, reaccionó la abogada mediática, pero para Mirtha no fue suficiente. “¿Y te dice ´no, no tengo ganas´?”, lo apuró. “Siempre”, bromeó él, y logró hacer reír a todos en la mesa. “Estamos casados hace quince años, muy felices”, completó.

Un casamiento en el jardín japonés

Mauro Szeta y su mujer, Clarissa Antonini, el día de su casamiento Gerardo Viercovich - LA NACION

En abril del 2018, Mauro Szeta aprovechó un cruce telefónico en Cortá por Lozano con su aquel entonces novia para anunciar que habían puesto fecha de casamiento. “Será el 26 de octubre, ¡confirmado!”, dijo el periodista de policiales, ante la sorpresa de sus compañeros de trabajo.

El día llegó y Szeta y Antonini celebraron su unión al aire libre, en el Jardín Japonés de Palermo, rodeados de amigos y familiares. “Para nosotros esto es súper importante, una gran apuesta. Hace 8 años que estamos juntos y esto fue ponerle el moño. Estamos felices”, dijo la fiscal, emocionada, durante su primer móvil como mujer casada. Muy conmovido, él apenas pudo saludar a las cámaras tras dar el sí.

El look plateado de Mirtha que se robó la atención de todos

El espectacular look de Mirtha Legrand en su último programa StoryLab

Como cada sábado, Mirtha Legrand deslumbró con un look de gala para recibir a sus invitados de la noche. La diva apareció en escena a las 21.30 parada junto a su escritorio y enfundada en un vestido en gris y plata de Iara. Muy moderna y canchero, la conductora lució una falda con bolsillos de tafetán gris, una blusa de paillettes en color plata y un cinturón a tono. Completó el look con aros y anillos de diamantes y piedras preciosas. “Espero que hagamos un lindo programa”, se entusiasmó antes de pasar a los saludos de rigor.