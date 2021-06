“Mesaza”, una notoria ausencia y muchas lágrimas: así fue la despedida de Hay que ver

Tras casi tres años y medio al aire, este viernes se despidió Hay que ver, el ciclo producido por LaFlia para elnueve. Con una gran mesa en el centro del estudio, el magazine arrancó su última emisión de una manera diferente: “Muy buenas tardes a todos, último programa. Miren lo que es esta mesa, esto es una mesaza. Estamos muy ‘legranezcos’”, lanzó Denise Dumas eufórica.

Mientras mostraban el catering, la conductora recordó cómo fueron los inicios del ciclo. “Queremos despedir este programa con toda la alegría del mundo. Este programa inauguró LaFlia cuando aún no había oficina y nos reuníamos en la casa de Marcelo [Tinelli]. Pasaron tres años y pico desde entonces, que hoy en día es una bendición enorme”, aseguró con cierta nostalgia.

Luego de anunciar a la invitada del día, María Fernanda Callejón, Dumas confesó lo mejor del programa por delante: “Hoy tenemos un programa especial: vamos a comer”, gritó mientras sus panelistas festejaban desde la mesa. Sin embargo, el momento de mayor emoción de la tarde fue cuando pasaron un tape que resumía a todos los que alguna vez fueron parte del programa a lo largo de este tiempo. “Qué cantidad de gente que pasó por el programa. Nos hemos divertido, pasó de todo. Fueron tres años intensísimos”, señaló.

Pero las lágrimas llegaron luego del segundo video que reunía los mejores momentos del ciclo. Al volver al piso, Dumas totalmente quebrada le dedicó unas palabras a su amigo y coequiper, José María Listorti, que se retiró de la conducción hace unos días para concentrarse en su nuevo proyecto televisivo. “Lo único que lamento con el alma es que no esté José. Después esto es así, se termina este programa y vienen nuevos proyectos. Se me viene a la mente cuando terminó Infama que angustiadísima levanté el teléfono, lo llamé al Chato Prada y le dije: ‘Me quedo sin laburo’. Y él me dijo: ‘Algo vamos a hacer. Vos tenés que volver a trabajar con José’”, recordó mientras advertía que el humorista, con quien había compartido la conducción de Este el show, es como su hermano.

“Él termina y sigue con un nuevo proyecto que se estrena el miércoles por la pantalla de elnueve, pero le da cosa que no seamos los dos. Y a mí es lo único que me da alegría, pensar que él sigue. A mí él me emociona, estamos todos acá despidiéndonos y es como que falta”, confesó al tiempo que leía tuit que el conductor dejó en las redes. Resultó llamativo, de todos modos, que Listorti no grabara un mensaje o hiciera una aparición telefónica en una jornada definitivamente especial para todo el equipo.

Hoy termina @HayQueVerOK Un programa que disfuté muchísimo! Y aprendí aún más! Gracias a TODOS absolutamente TODOS los q fueron parte de este programa! ❤️❤️ pic.twitter.com/yJ6BK2WSh4 — José Maria Listorti (@SoyListorti) June 18, 2021

Enseguida, Fernanda Iglesias (una de las panelistas que estuvo desde el inicio) tomó la palabra salvando a su compañera que estaba ahogada en llanto. “Para mí es rarísimo esto. Me emociona saber que cuando nos citaron no había ni oficina y todos confiamos y salió bien. Lo dimos todo”, afirmó al tiempo que le mandó un beso a Marcela Coronel, quien renunció al ciclo en julio, tras un fuerte cruce con Dumas.

“Es un equipo maravilloso. Tengo muchos años en tele y me pasó varias veces estar en finales. Uno se va curtiendo, pero siempre es triste. La pasé bárbaro, son un equipo maravilloso, fue muy lindo haber trabajado acá. Gracias por este lugar que no era lo que yo venía haciendo, pero que me encanto”, señaló Paula Trapani, una de las últimas periodistas en sumarse al ciclo.

Por su parte, Carolina Molinari expresó lo mucho que va a extrañar ir todas las tardes al programa. “Los voy a extrañar, me hice amigos. Venir todas las tardes me hacía muy feliz. No sé qué voy a hacer ahora. Los quiero mucho y me voy feliz”, indicó la exmodelo.

Quien también se despidió fue Majo Martino, que pasó por el ciclo en varias oportunidades y terminó como parte del staff: “Estuve estos últimos cuatro meses, transité el peor momento de mi vida porque perdí a mi mamá, pero elegí este programa que es mi familia laboral. Fue como un envión para reírme un ratito, distraerme y ponerle onda para seguir adelante”, confesó, entre lágrimas.

Su discurso dio pie para que Dumas cuente lo que este equipo “de chicas” fue para ella: “Son geniales, chicas, es un placer. Una puede descansar en ustedes y eso es impagable. Porque hay días que una está con la cabeza en otro lado (la casa, los chicos, el perro) y una puede confiar en ellas”, le explicó a la audiencia. Y casi con la cuenta regresiva en marcha, llegaron los agradecimientos para todo el equipo de producción, cámaras, maquillaje y vestuario. “Es un placer haber trabajado acá. Para mí este canal es mi casa. Quiero agradecerle también a LaFlia, a Marcelo [Tinelli], al Chato [Prada] y a Fede [Hope], que son amigos de tantos años y los adoro con el alma (...). Y a vos, José de mi alma, cerramos este ciclo. A ustedes los quiero mucho, será hasta la próxima”, remató emocionada.

