Mirtha Legrand se sorprendió ante la respuesta de un invitado

El actor y bailarín Federico Salles es una de las grandes presencias de Argentina, tierra de amor y venganza, la ficción de Eltrece ambientada en la década del 30. Por ese motivo, para hablar de su interpretación del villano Gabriel Morel, fue invitado a la mesa nocturna de Mirtha Legrand , donde se explayó sobre su pasión por la actuación y sobre el privilegio de trabajar en la producción comandada por Benjamín Vicuña, la China Suárez, Albert Baró, Delfina Chaves y Fernán Mirás, entre muchos otros actores .

Sin embargo, fue una pregunta de índole personal la que desconcertó momentáneamente a "La Chiqui". "¿Vos estás en pareja? ¿Cómo está tu corazoncito?", indagó la conductora. "Sí, estoy en pareja hace cuatro años", respondió Salles. "¿Es actriz? ¿Pertenece al medio?", repreguntó Legrand. "No, es fotógrafo. Pablo se llama". De manera inmediata, Mirtha se disculpó por dar por hecho que estaba en pareja con una mujer del medio. "Perdoname, no lo advertí. Después lo advertí". El joven remarcó que no suele hablar mucho de su vida privada, pero que está "muy enamorado".

"¿Tienen una buena relación?", cosultó Mirtha. "Sí, muy buena relación. Estoy muy feliz. Hace muy bien estar enamorado", concluyó el rosarino que en teatro brilló en obras como Despertar de primavera y Franciscus.