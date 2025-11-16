Mirtha Legrand volverá a conducir su histórico programa desde Mar del Plata

Como es costumbre en la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand volvió a estar al frente de una nueva edición de La Noche de Mirtha con otra de sus mesazas. Sus invitados fueron el conductor Robertito Funes Ugarte, los periodistas Claudio Savoia y Mariana Arias; Fabiola Yáñez, la exesposa del expresidente Alberto Fernández, cuyas declaraciones se transformaron inmediatamente en noticia.

Pero antes de sentarse alrededor de la mesa, la icónica conductora anunció que volverá a Mar del Plata con su programa, una ciudad de la cual ella forma parte troncal en lo que hace a las temporadas de verano y su variedad de ofertas teatrales y musicales.

“La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”, dijo antes de escuchar los aplausos de los que ocupaban el piso. Será desde el Hotel Costa Galana, el mismo complejo de Playa Grande que ocupó el año pasado, en un ciclo corto que también incluyó a los almuerzos que condujo su nieta Juana Viale.

La presencia del programa es un pieza importante para la difusión de variedad de espectáculos programados para este verano y para el turismo en general de Mar del Plata. Como siempre sucede, alrededor de la mesa irán pasando los protagonistas de las obras ya confirmadas para la temporada 2025/26 que ya cuenta con figuras como Luis Brandoni, Gabiel Goity, Soledad Silveyra, Julio Chávez, Cecilia Dopazo, César “Banana” Pueyrredón, Martín Bossi, el grupo Los Macocos, Laurita Fernández, Florencia Peña, Agustín “Rada” Aristarán, José María Muscari o Damián De Santo, entre tantos otros artistas que irán con comedias, unipersonales o musicales que ya fueron éxito en Buenos Aires.

La historia de la diva en La Feliz tiene sus años. En la temporada de 1973, el ciclo, de Canal 13, se emitía desde el Hotel Provincial y salía al aire al día siguiente de su grabación. Las cámaras se montaban de manera tal que pudiera tomarse una amplia panorámica de la playa Bristol, la más popular y simbólica del balneario.

Una nota de 1975 que subió la misma Mirtha Legrand a su cuenta de cuando transmitía sus almuerzos desde el Hotel Provincial Instagram

Volvió en 1998. En aquella oportunidad desde el Salón Versailles, del Hotel Hermitage. Retornó dos año después usando otro de los salones del hotel repitiendo ese ritual televisivo por el cual vienen pasando las figuras más destacadas de la política, el espectáculo, el deporte así como también figuras internacionales.

Mirtha Legrand en Mar del Plata, en 1997, desde el Hotel Hermitage Archivo / LA NACION

La diva se subía a un auto descapotable en el estacionamiento del hotel que daba a la avenida Colón y allí emprendía un raid de doscientos metros hasta el acceso principal ubicado sobre Boulevard Marítimo, en donde se emitía el ciclo que iba de lunes a viernes.

Cuando se emitía en el Hermitage, la diva llegaba en un auto descapotable rojo gentileza Gustavo De Virgiliis

Con el paso de los años, de esos dos hoteles históricos de la Rambla desde donde la diva saluda a sus seguidores se mudó a Playa Grande, al Hotel Costa Galana. Allí, luego de muchas idas y vueltas, volvió en febrero de este año. Un mes antes había asistido al decimotercer aniversario del hotel Costa Galana, el establecimiento donde la diva se hospeda desde hace varios años y desde donde realizó varias temporadas de verano de su programa televisivo.

Esa noche, enfundada en un vestido y ante la mirada atónita de los comensales, La Chiqui tomó la palabra. “Esta es como mi casa. Estoy llena de amigos acá. Además, durante muchos años hice los almuerzos, los almuerzos de Mirtha Legrand, desde acá, con muchísimo éxito. Y no sé por qué mierda no se hacen”, dijo en medio risas y aplausos. Al mes, volvió luego de seis años a realizar sus programas desde Mar del Plata. De paso, festejó sus 98 años.

Mirtha Legrand en La noche de Mirtha, el ciclo que se emitió este verano desde el Hotel Costa Galana

Antes de estar a cargo de los almuerzos, Mirtha Legrand había pisado varios teatros de La Feliz con éxitos como la comedia 40 quilates, que dirigió Daniel Tinayre y que marcó el debut en el circuito comercial de un jovencito llamado Arnaldo André. A 55 años de aquello, en el verano de 2026 volverá a transmitir su programa desde esa ciudad que ama, como lo ha dicho en varias oportunidades.

Queda saber si Juana Viale también será de la partida como detalles de qué día de enero se iniciará el ciclo de Mirtha Legrand.