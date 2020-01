Mora Godoy le respondió a Ángeles Balbiani, luego del comentario que la panelista hizo sin notar que tenía el micrófono abierto Fuente: Archivo

Hace unos días, Ángeles Balbiani, panelista de Intrusos, vivió una incómoda situación al aire cuando al presentar una nota de Mora Godoy su micrófono quedó abierto y se escuchó un desafortunado comentario sobre la bailarina.

En plena cobertura de la reapertura del teatro Tronador de Mar del Plata, Adrián Pallares presentó una nota con la experta en tango y un pequeño exabrupto ocurrió al aire. Mientras Godoy daba sus impresiones sobre la nueva sala, los micrófonos del estudio quedaron encendidos y se escuchó como, entre risas, la panelista dijo: "Che, es jodida de cara...".

El comentario de Balbiani salió al aire mientras estaba al aire una nota con Mora Godoy, hace algunos días 00:13

Video

Tras este exabrupto, la producción del programa logra cortar rápido el sonido de los micrófonos y, al regresar al estudio, los panelistas optaron por pasar por alto el incidente. Sin embargo, la perlita no pasó desapercibida en las redes, ya que los internautas notaron este comentario y dispararon contra la ex Rebelde Way.

Frente al gran revuelo, este mediodía, el programa decidió entrevistar a Godoy y tocar el tema públicamente. Frente al argumento de Balbiani que aseguraba que su comentario no iba dirigido hacia la bailarina, las protagonistas aclararon la situación frente a frente.

"Ese día estuve 10 horas ensayando y no me enteré de nada. Yo no me sentí afectada pero hay que tener cuidado. A veces decimos cosas fuera de lugar que no están buenas para los otros. No sabemos si hay cámaras o micrófonos abiertos, por eso hay que tener cuidado", indicó la bailarina.

La respuesta de Angie Balbiani no tardó en llegar y, tras un pedido de disculpas públicas, explicó: "Yo hice un comentario fuera de lugar cuando mandaron tu nota pero no fue vinculado hacia vos. Justo estaba con mi celular y me había llegado una foto, nada tenía que ver con la nota. Me hago cargo de que no está bueno mi comentario, sea para quien fuera", señaló haciendo una suerte de mea culpa.