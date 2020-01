La bailarina aseguró que el machismo dentro del Bailando por un Sueño sigue tan vigente como siempre Fuente: Archivo

El paso de Mora Godoy por el "Súper Bailando" fue bastante tormentoso. A lo largo del 2019, la bailarina aseguró que no la estaba pasando bien y en varias oportunidades salió a criticar las devoluciones del jurado y el BAR. Hoy, mientras hace temporada en Mar del Plata, la figura del tango asegura que no volvería al certamen y que el machismo dentro del programa sigue tan vigente como siempre.

"No volvería, en este momento no tengo nada de ganas, quedé como muy lastimada. Me parece que fue injusto e innecesario el maltrato", expresó ante las cámaras de Intrusos. "No estoy enojada", agregó luego Godoy, quien no dio nombres sino que generalizó a la hora de hablar sobre quiénes la habían tratado mal. "El maltrato lo sentí de parte de todos".

Godoy, que llegó a reclamar que nunca recibía devoluciones positivas, recalcó que ella está acostumbrada a trabajar de otra manera. "Hoy estoy parada desde otro lugar, trabajando en una cultura inclusiva, y jamás desmerezco y descalifico a ningún bailarín cuando está haciendo su trabajo", dijo seriamente. "Conmigo eso no pasó".

La reconocida bailarina también reveló que durante muchos años se negó a ser parte del reality. "Hace muchos años no quería ir porque cortaban la pollerita, te soy sincera", confesó. "Si tengo que hacer un comparativo, el maltrato durante el año pasado se disfrazó de otra manera", agregó. "Esto lo hablé con el Chato, se lo dije".

"A mí me atacaron mucho siempre. Vengo de un mundo machista, como lo es el del tango, en donde siempre me han atacado y me la he bancado súper bien", aseguró Godoy, quien estaría dispuesta a conversar con Marcelo Tinelli sobre lo que sintió en su programa. "Si tengo un cara a cara, un mano a mano con él, tengo varias cosas para decirle. No tengo ningún problema en decírselas, porque tal vez le puede aportar muchísimo", reflexionó. "Igualmente, uno sabe lo que pasa en su empresa, es imposible no saber".

En el pasado, Mora había criticado a Flavio Mendoza por pedirle que sea más femenina y a Anibal Pachano por reírse de ella. "Me veo muy femenina pero tengo la fortaleza de un hombre también, no podría haber hecho esa carrera que hice en un mundo tan machista. Quizá eso se vea un poco masculino. Puede ser. Pero me siento muy femenina. Me sorprendió lo que dijo Flavio", destacó.

"Lo de Pachano ya excede a un juego. Cada vez que puede descalificarme como bailarina lo hace. Hoy me dedico al tango por una cuestión de patrimonio cultural de nuestro país, pero bailo otras cosas también", reafirmó por entonces.