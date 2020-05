Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 01:09

En la noche del jueves, a menos de dos horas de conocerse la noticia de que el "doctor" Rubén Mühlberger había sido detenido y que su clínica estaba siendo allanada por irregularidades, Moria Casán comenzó con la entrevista en vivo que tenía pautada con Bendita . Además de ella haber sido una gran defensora del cuestionado facultativo , es sabido que Beto Casella también era un asiduo paciente de él.

Cumpliendo cada uno la cuarentena desde su casa, y sin tener demasiado claro lo que había pasado, tanto Beto como Moria decidieron contar cómo fue su experiencia con Mülhberger y, aunque se esforzaron por destacar su calidad profesional, terminaron incurriendo en una serie de dichos que podrían complicar aún más su situación judicial.

"Mi experiencia con Mühlberger ha sido fabulosa. Siempre como médico clínico, cuidando la salud. Nunca fui por nada estético ", destacó el conductor de Bendita . Pero como les explicó Mercedes Ninci minutos después, una de las contravenciones que derivó en la detención y el allanamiento fue, precisamente, que el consultorio estaba habilitado como "centro de estética", lo que lleva a una discordancia con lo dicho por Casella.

Beto continuó relatando su experiencia: "Todo lo que a mí me ha dado ha sido siempre natural, nada bajo receta. Un obsesivo de la vida sana. Mi experiencia es la de muchísima otra gente, gente del interior con historias fabulosas de lo bien que les había hecho".

Luego fue el turno de Moria Casán, que en su entusiasmo también incurrió en contradicciones con el informe policial: "No lo considero un centro de estética. La clínica parece la NASA, es de otro mundo . A mí, el antiage que él me da me resulta, voy para mejorar las defensas, por 'los sueritos' que nos inmunizan. Es un 'Médical Spa', el doctor sabe muchísimo".

Crédito: Policía de la Ciudad

La diva, luego de reconocer que gracias a ella Diego Maradona, Cacho Castaña y Susana Giménez se sumaron a la lista de pacientes de Mülhberger, cerró con una frase polémica: "Son momentos muy sensibles para la comunidad, no estoy defendiendo a nadie porque después la Justicia demostrará. Ahora, si no está el matafuego, o está 'la cosita del Covid', eso lo sabrá el doctor y quien lo juzgue". .

Quedó flotando en el aire si Moria al decir "la cosita del Covid" se refería al cartel que aseguraba que la clínica tenía "el antiviral para el Covid-19". Lamentablemente, nadie en el panel se lo preguntó.