Mujeres de eltrece: tras los rumores, Soledad Silveyra regresó al programa

14 de septiembre de 2020 • 20:47

"Volvimos con Jimena [Grandinetti] después de 16 días. ¡Qué placer compartir con estas mujeres otra vez!", arrancó diciendo Soledad Silveyra este lunes, en su regreso a Mujeres de eltrece tras permanecer aislada por precaución durante dos semanas.

La decisión de que Silveyra y sus compañeras salieran de pantalla se tomó luego de que Claudia Fontán diera positivo en el test de Covid-19. "Gunda, te extrañamos. Volvé pronto. Ya se recuperó, ya le dio negativo el test, pero todavía tiene algunos síntomas y por eso se va a quedar descansando. Yo estoy perfecta. Hice 14 días de aislamiento porque cada médico con su librito, pero siempre estuve perfecta", dijo la actriz.

La actriz prometió contar un poco más durante el transcurso del programa pero el tema no volvió a salir. ¿Será que ya no quiere que le pregunten cómo se lleva con Teté Coustarot y con el resto del equipo? Claramente, Solita quería mostrar que son cinco mujeres unidas y con buena convivencia, y todas se esfuerzan por dejar en claro que es así.

Los rumores que aseguraban que Silveyra no volvía a Mujeres de eltrece no fueron ciertos. Lo que sí es verdad es que se formaron dos equipos de trabajo, encabezados uno por Teté y otro por Solita, que van a ir rotándose. La idea es que si vuelve a haber casos positivos de Covid en el equipo, no tengan que salir a buscar reemplazos de último momento. Así, esta semana Teté descansará en su casa, al igual que Luli Fernández. Solita continuará acompañada por Roxy Vázquez, Flor de la V, María Julia Oliván y Jimena Grandinetti, que también se reincorporó luego de dos semanas de ausencia.