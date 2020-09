Soledad Silveyra y Teté Coustarot despejan dudas sobre su relación Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 15:36

Soledad Silveyra y Teté Coustarot echaron por tierra este viernes los fuertes rumores que aseguraban que había una rivalidad entre ellas, y contaron que las dos seguirán en Mujeres de eltrece. Ambas se reintegrarán la semana próxima al programa, gracias a que sus hisopados de Covid-19 dieron negativos. En cambio, Claudia Fontán todavía deberá estar aislada durante una semana más.

Entrevistadas por Jey Mammon en su personaje de Estelita, Silveyra aseguró: "Somos un equipo de trabajo. Me dolió que digan que estoy peleada con Teté porque de ninguna manera es así. Nuestro propósito era ser cinco mujeres iguales en el programa, a pesar que dos de ellas son menos conocidas [dijo, en referencia a Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti]. Me divertía poder mostrarnos como un equipo de fútbol de cinco".

Coustarot, entonces, la interrumpió para aclarar: "Lo que vamos a hacer es formar dos equipos de trabajo y nos vamos a turnar. Y es muy atinado eso porque así no vuelve a suceder lo que sucedió, que tuvimos que aislarnos todas cuando una dio Covid positivo. Me parece lógico y muy profesional armar dos grupos y que vayamos rotando. Esta es la situación. Está todo bien con Solita. No nos podemos dar un abrazo por la pandemia, pero si no lo haríamos".

Para descomprimir, Estelita preguntó si alguna vez "habían compartido chongo". Solita enseguida entró en el juego y contestó: "Yo no me acuerdo". Mucho más seria, Teté lo negó enfáticamente.

Si bien no son amigas, Solita y Teté se conocen desde hace muchos años. "Le hice muchos reportajes, la he visto en obras de teatro y me he enganchado en muchas de las maravillosas novelas que hizo Solita", señaló Coustarot.

Pero Solita marcó un detalle que descolocó a su compañera. "A Teté le molesta que me llame 'vieja' a mí misma. Porque yo me tomo el pelo, me río de mí y me llamo vieja. Y eso a Teté no le gusta. Pero desde que fui abuela me tomé muy en serio mi rol. De todas maneras, le voy a hacer caso a Teté. Por otra parte, siempre que hay mujeres, a los pocos días quieren enfrentarnos".

Otro momento sincero de Solita provocó la risa de todas. "Les confieso que en privado le dije a Teté que hace rato que una no tengo un novio. Y yo adoro al hombre; me ayudó a formarme. Y siempre le echo el ojo a alguien. No hago sexting porque mis nietas me matan. Mis nietos en cambio, no. Pero les hago caso a ellas".