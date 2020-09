La actriz se mostró muy molesta con los rumores sobre su supuesta salida de Mujeres. Fuente: El Trece

Soledad Silveyra estuvo de invitada a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) de este domingo, y aprovechó para desmentir los rumores que aseguraban que por una pelea con Teté Coustarot iba a desvincularse del programa Mujeres.

"¿Qué pasó con Teté, que decías que no volvías?", le preguntó Juana Viale. "Les voy a decir a todos aquellos que se metieron conmigo, con mis 56 años de profesión, que me dijeron que me había peleado con Teté, que tienen todo el derecho a criticarme, pero decir que soy una mala trabajadora. Con eso no se metan. A los que hablaron mal, no te cruces por mi camino porque te espero, bonito", afirmó humorísticamente la conductora.

"De verdad es una falta de respeto. ¿Por qué tienen que inventar? Yo me pasé todo el tiempo hablando del equipo, porque quería mostrar cinco mujeres unidas porque es lo que necesitamos como género", sostuvo.

En ese contexto, añadió: "Es una lucha de nuestro género, y ya se metieron de forma ideológica conmigo. Me tocaron un lugar donde eso no, eso no se hace. Respeten el trabajo de los demás. Son muchos años para tener que soportar semejantes injurias", concluyó Solita.