Murió el periodista español Jesús Quintero, recordado por El perro verde y El loco de la colina

MADRID.- El periodista y presentador Jesús Quintero falleció hoy, a los 82 años en la residencia geriátrica Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz. Según adelantó ABC y han confirmado fuentes de la familia a EL PAÍS, Quintero murió mientras dormía.

El periodista, nacido en San Juan del Puerto (Huelva), más conocido como “El loco de la colina” (por el nombre de uno de sus míticos programas de TV; el otro fue El perro verde, que también supo grabarse en la Argentina en 1999, cuando se veía por Azul TV), era uno de los periodistas más reconocidos de España y uno de los más galardonados. Su trayectoria le valió dos Premios Ondas, una Antena de Oro, la Medalla de Andalucía y el premio de Periodismo Rey de España.

Aunque dio sus primeros pasos profesionales como actor, pronto redirigió su carrera hacia los medios de comunicación. En los años 60, entró en Radio Nacional de España en Huelva, donde realizó programas como Estudio 15.18, Ciudades y El hombre de la roulotte, donde ya empezó a desarrollar su particular estilo.

Unos años después llegaría El loco de la colina, espacio que nació como un programa nocturno en Radio Nacional de España, donde se emitió entre 1980 y 1982, para pasar posteriormente a la Cadena SER hasta 1986. Su fama hizo que se escuchara además en emisoras de la Argentina y Uruguay. Con él, Quintero depuró su estilo, en el que tras la respuesta del invitado, él permanecía en silencio provocando en ocasiones la incomodidad del invitado o una respuesta inesperada que iba más allá de lo preparado previamente.

En 1986, una neurosis depresiva hipocondríaca le llevó a abandonar el medio. Durante su retiro creó la emisora Radio Romántica, que fue clausurada por carecer de licencia. En 1988 se estrenó El perro verde, en este caso para TVE. De nuevo, fue un éxito de audiencias que viajó especialmente a Argentina, México y Uruguay. En 1990 llegó el espacio Qué sabe nadie, también para la televisión pública española. En Antena 3, y en ciclos como Trece noches o La boca del lobo, entrevistaría a personajes polémicos. En los 90 también estuvo al frente de formatos como La noche americana, El lobo estepario, Cuerda de presos o El vagamundo. Ya en los 2000 presentó Ratones coloraos y La noche de Quintero, programa con el que volvió en 2007 a TVE.

Entre sus más entrevistas más recordadas se cuentan las que realizó con Diego Maradona, Eduardo Galeano, Arturo Pérez-Reverte, Facundo Cabral, el subcomandante Marcos, Jorge Luis Borges, Antonio Escohotado, Antonio Banderas, Felipe González, Baltasar Garzón, Pepe Mujica y Joaquín Sabina. En 1999, para su ciclo en Azul TV entrevistó al entonces presidente Carlos Saúl Menem, a quien le preguntó: “¿Nunca fue musulmán? “No –respondió Menem– siempre fui católico, apostólico, riojano... digo, romano”. El ciclo fue levantado abruptamente poco después.

En diálogo con LA NACION, a fines de los años 90, recordaba cómo comenzó a especializarse en el diálogo. “La entrevista es el lugar por donde puede comenzar el alumno más ignorante con un cuestionario y también el lugar al que debe llegar el consumado profesional. El mundo de la comunicación está lleno de preguntas y respuestas. Alguien dijo que una gran pregunta es la mitad de una respuesta. Se trata de hacer las mejores preguntas del periodismo para encontrar las mejores respuestas. En los medios siempre hay uno que pregunta y otro que contesta, pero en la mayoría de los casos son entrevistas muy fugaces hechas a especialistas en la nada que van a los medios para vender un libro, un disco, una pintura o una canción. Casi nadie se detiene a contemplar al otro. Lo que quiero es buscar al otro y que ese encuentro pueda ser útil a los demás y para eso, nada es mejor que la entrevista. Siempre me pregunto para qué sirve lo que hago y hasta ahora no he caído en hacer una televisión vacía y sin sentido donde las cosas corren como un grifo y donde van pasando morbo, fútbol, crímenes, tráfico, violación y todo envuelto en la maquinaria infernal de la televisión. La TV es el medio más poderoso de este siglo y con el que podríamos conseguir grandes cosas, pero todavía no lo hemos logrado”.

