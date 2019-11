La actriz y cantante habló de política y de sus proyectos para los próximos meses Fuente: Archivo

Recién llegada de México, Nacha Guevara estuvo en El Diario de Mariana y habló de todo: dio su visión sobre la situación que atraviesa Latinoamérica, opinó sobre el triunfo electoral de Alberto Fernández y adelantó cómo será la obra que hará junto a Moria Casán en el verano.

Con un look muy colorido inspirado en la cultura mexicana, y tras contar su experiencia sanadora en ese país ("México es el lugar que me permitió renacer"), la artista opinó sobre lo que está pasando en Chile, Bolivia y Brasil y dio su teoría al respecto. "Creo que lo que hay es un descontento de las masas. Y no se trata ya de sistemas de derecha o de izquierda, es algo más complejo y delicado. Tal vez la humanidad tenga que dar un salto de fe, cuántico, que venga a cambiarlo todo, porque cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que no entendimos nada. Bajo sistemas diferentes repetimos los mismos errores", reflexionó.

Luego, Nacha dio a conocer su visión acerca de cómo ve a la Argentina en estos momentos. "Parece un paraíso en este momento en relación a lo que está pasando alrededor. Durante estos cuatro años tan difíciles, el pueblo no ha salido a la calle con violencia", destacó.

Enseguida se refirió al nuevo presidente electo, Alberto Fernández, y luego de asegurar que lo conoce muy bien, enumeró sus virtudes y cualidades. "He trabajado con él cuando estaba en el Fondo Nacional de las Artes. Lo que me gusta de él es que es una persona que escucha, muy componedora, siempre buscando la solución más que el problema. Y que cuando algo no le gustó, se fue. No creo que vaya a ser un títere de Cristina [Fernández] como muchos dicen, no creo que su personalidad de para eso", remarcó.

Tras asegurar que nunca más volvería a hacer política, explicó sus motivos: "A mí no me interesa ese poder. Yo soy una persona desobediente, no soy políticamente correcta. Hay que negociar todo el tiempo y yo no soy negociadora. Tengo otros talentos, pero ese no". Enseguida, Guevara recordó su paso por el Congreso, tiempo atrás: "Cuando vi que era tan complicado y que no iba a renunciar a mis convicciones, decidí dar un paso al costado. Si no me gusta una ley, no te la voy a votar por más que el Congreso se venga abajo".

Por último, y luego de confesar sus consejitos de belleza para estar siempre espléndida, Nacha habló sobre sus proyectos laborales. El 5 de diciembre se presentará junto a Elena Roger y Lito Vitale en el teatro Opera y ya está preparando para la obra que hará junto a Moria Casán en el verano. "Ensayamos de lunes a viernes, 4 horas por día. El teatro tiene unas reglas que hay que cumplir. La exposición es tan grande que si uno no está seguro, no podés ser creativo", advirtió.