Es sabido que el rubro de espectáculos será uno de los últimos en salir de la cuarentena. Y más allá del perjuicio económico, se encuentra el psicológico. Y la gran duda: ¿Qué hacen todos esos actores y actrices, que además forman parte por edad del grupo de riesgo, para poder seguir adelante?

En una entrevista para Telenoche , Nacha Guevara se refirió al tema con mucha preocupación: " Si no trabajamos no comemos, es muy sencillo . Además vamos a ser los últimos que nos vamos a reintegrar a nuestro trabajo. Lo que hacemos es ayudarnos entre nosotros, somos gente creativa".

La actriz que se encuentra sola, pasando la cuarentena en su casa, sabe lo difícil que es la incertidumbre laboral, una sensación que ha experimentado en infinidad de ocasiones: "Somos trabajadores en una profesión que tiene mucha incertidumbre siempre. Cuando se termina un contrato, una temporada, está esa sensación de abismo. No saber cómo seguir o cuánto tiempo vamos a estar sin trabajar. Estamos un poco acostumbrados a la inestabilidad, más que otras personas, pero no es fácil ".

¿Hay algo positivo en la cuarentena para una artista como ella?, la respuesta es contundente. "Puede ser también una oportunidad -dice Nacha-, porque la verdad es que nunca tenemos tanto tiempo para estar en casa. Aunque claro, cuanto más tiempo pasa más se hace sentir, Yo no he salido para nada. Ir al supermercado fue un acontecimiento histórico, ver personas en 3D, fue una cosa extraordinaria . Fue toda una aventura y me hizo bien".

La actriz encontró en la meditación, y en sus estudios para profundizar este conocimiento, la mejor manera de mantenerse activa: "Aprovecho este tiempo precioso, porque hay algo que no se comenta mucho: No es lo mismo perder seis meses de la vida, para un niño que para un adulto mayor. Entonces trato de aprovechar para crecer, para salir mejor de lo que entré en la cuarentena, para aprender cosas nuevas. Aunque eso no quiere decir que no tenga mis bajones, ni mis días más difíciles".