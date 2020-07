Natalia Cociuffo, en una producción que parodia a las tiras mexicanas de los años 90

Por siempre Marisol nació en Microteatro Buenos Aires, una exitosa iniciativa importada de España que aquí también tuvo muy buenos resultados. Se estrenó en febrero, un rato antes de que la pandemia del coronavirus alterara por completo la dinámica de la industria del espectáculo, y generó una respuesta del público que motivó a su directora, Agustina Gatto , a imaginar una manera de continuar la experiencia en tiempos de cuarentena. Además del placer de retomar esa ficción que escribió a cuatro manos con Natalia Quevedo , sentirse de nuevo activa y apostar por un proyecto que generó una rápida empatía con el público, la artista identificó una necesidad psicológica colectiva en este presente inusual que la empujó a la acción: "La idea es ofrecer un contrapunto al bombardeo mediático, tan arrollador como atemorizante", sintetiza ella.

La fugaz ficción pensada para teatro en formato reducido se transformó ahora en una singular telenovela de siete capítulos de aproximadamente ocho minutos cada uno que conserva el tono paródico de la puesta original pero lo reconfigura para el formato audiovisual, apoyándose en una de las tecnologías estrella de esta época de distanciamiento social, el Zoom. "Empecé la obra principalmente con la intención de divertirme, pero al ver lo que me devolvieron los actores y la respuesta de la gente en Microteatro, me di cuenta de que teníamos algo más entre manos -explica la directora-. La cuarentena nos dio la oportunidad de reconvertirla en algo más grande: las siete páginas del libreto inicial terminaron siendo cincuenta. Agregamos personajes, e incluso una actriz tiene dos roles diferentes. Intentamos que la puesta en escena sea lo menos estática posible porque de algún modo este formato tiene más relación con las series y el cine".

Protagonizada por Natalia Cociuffo, Santiago Fraccarolli y Paula Acuña, este satírico melodrama online se estrenará hoy, a las 20 en la plataforma de streaming www.veniu.com.ar, creada especialmente para este tipo de contenidos. Habrá una " premiere mundial" solidaria (lo recaudado se destinará a comprar bolsones de comida y productos de limpieza para la Fundación Sí , muy activa en estos tiempos de pandemia) que comenzará con una red carpet en la cual los personajes de la ficción serán entrevistados por el host Nacho Tahann desde México. Luego se proyectará el capítulo piloto y el cierre será un show musical de la protagonista, Marisol (Natalia Cociuffo), interpretando el tema principal de la telenovela. El propio Tahann, Héctor Díaz y Virginia Kaufmann aparecen como actores invitados en una historia ambientada en una lujosa mansión "de algún lugar de México" que toma como referencia central al melodrama televisivo de los años 90 (de hecho, fue Marimar , la famosa telenovela protagonizada por Thalía, la que inspiró el título ).

Agustina Gatto, Natalia Quevedo (autoras) y Natalia Cociuffo, protagonista

"De chica vi unas cuantas telenovelas mexicanas o venezolanas -cuenta Natalia Cociuffo-. Esos personajes tan pasionales me llamaban mucho la atención. Las que protagonizó Luisa Kuliok también me gustaban mucho. Creo que ese interés por los llantos y los dramas extremos era un primer síntoma de querer dedicarme a la actuación. El trabajo que hizo Agustina es muy valioso porque, más allá de la sátira, esta telenovela trabaja con mucha verdad. Extremamos el código, pero lo hacemos con una gran autenticidad".

Cantante y actriz con buena experiencia en el terreno del musical, Cociuffo estaba por mudarse a España por un año para sumarse al elenco estable de Aquellas pequeñas cosas , una obra con música de Joan Manuel Serrat y dirigida por Ariel del Mastro. Pero el proyecto pasó para agosto del año que viene. "Yo llegué de España un tiempo antes de que se decrete acá la cuarentena. Allá ya estaba todo muy complicado, así que tuve que encerrarme quince días no bien puse un pie en Argentina. Me angustié mucho por la suspensión de ese proyecto con el que había soñado mucho. Después me llamaron de Sadaic para leer un cuento y hacer un vivo cantando y llegó esta posibilidad con Por siempre Marisol , entonces me empecé a reencontrar, a pesar de la adversidad".

Los protagonistas de esta singular telenovela de inminente estreno son una mucama sexy e ingenua, un galán tan noble como torpe y su pareja, una malvada de manual. Viven en un mismo espacio, ostentoso y plagado de termómetros de alta tecnología, pero se comunican entre sí exclusivamente a través de videollamadas. "Los gags sobre la pandemia no se apoyan en el humor negro -aclara Gatto-. Queremos ofrecer una mirada lúdica sobre un tema muy acuciante para todos, reírnos para liberar tensiones. El argumento no sigue una lógica estricta. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero también revela el amor por las telenovelas que tenemos todos los que estamos involucrados. Yo crecí viendo a Luisa Kuliok en La extraña dama y a Grecia Colmenares en Más allá del horizonte. Era chica, pero las seguía con pasión. Y en ese momento no eran para mí un consumo irónico. Ese hermoso recuerdo fue un aliciente esencial para este proyecto".

Para agendar

Por siempre Marisol . Desde hoy, a las 20, en la plataforma www.veniu.com.ar. A beneficio de la Fundación Sí