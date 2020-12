Nazarena Vélez, sobre el compromiso de su hija Barbie: "Lo presenció toda la familia menos yo" Crédito: Instagram

19 de diciembre de 2020 • 13:50

"Estoy emocionada", expresó Nazarena Vélez, refiriéndose al anuncio de casamiento de su hija Barbie, que acaba de comprometerse con su novio Lucas Rodríguez. "Se fue de vacaciones con toda la familia del papá (Alejandro Pucheta) y lo llevó a Titi (su hermanito menor, fruto de la relación de Vélez con Fabián Rodríguez). Ella no sabía que en esas vacaciones Lucas le iba a proponer matrimonio. Sucedió, fue muy romántico", contó la actriz en Intrusos. Y agregó: "Estaban todos inmovilizados y, al final, Ale reaccionó y grabó una partecita. Lo presenció toda la familia menos yo".

En un comienzo, la relación de Barbie y Lucas, que es el hijo mayor de Fabián Rodríguez, despertó algunas críticas debido a que son hermanastros, aunque no de sangre. "Siempre me di cuenta de que era un amor en serio. Lucas la conoció y lo primero que dijo fue: ¡Qué buena está Barbie! Y tenía 15 años. Entonces dije: este pibe nunca va a quedarse a dormir en casa. Nunca convivimos, pero vi que había una onda", reveló Vélez.

"No sabía que iba a ser una historia de amor tan linda, pero sabía que era de verdad. No sabés cómo me relajé. Tengo la bendición de tenerlos viviendo conmigo hace un año. Ver el día a día, la amorosidad con que la trata Lucas, el respeto con que se tienen. La vi tan triste a mi bebé (se refiere a la difícil relación que tuvo con Fede Bal, que terminó con acusaciones de violencia cruzadas) que verla tan contenta es hermoso. Me pongo a llorar, que tonta", explicó, enjugándose las lágrimas.

Con respecto a aquella relación entre su hija y Bal, Nazarena indicó: "Acepté que me equivoqué un montón. Me lo habían dicho (sobre esa violencia en la relación de su hija y Fede) y no lo vi. Como me había pasado, creí que me iba a dar cuenta. Pero no soy omnipotente, aprendí a ser mamá con Barbie, porque la tuve a los 19 y me equivoqué un montón. No me podía permitir fallar con mis hijos".

"¡Barbie es un ser tan especial! Siempre que necesitaba salir de algo feo, miraba a mi hija. Son el sostén de mi vida. Y ella está contenta, a full con los preparativos aunque todavía no sabe la fecha, pero falta un año por lo menos. Está muy ansiosa y yo me vuelvo loca, me encanta porque está armando todo su cuentito, pensando en su vestido. Y siente que es para toda la vida. Entonces yo, que me casé tres veces, le digo: 'Hija, Dios quiera?", reveló.

Por otra parte, Nazarena contó que su hijo, el Chyno Agotini, también tiene novia. "Hace un mes que la conoce y es muy efusivo. Es la primera vez que me presenta a una chica y estoy súper contenta. Tengo pinta de soreta, pero soy una suegra copada", dijo entre risas.

