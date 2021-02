Nicole Neumann dejará eltrece para conducir Santo Sábado en América

A raíz de la incertidumbre que hubo sobre la continuidad de Nosotros a la mañana, (que a mediados de marzo pasará a emitirse de 8.30 a 10), Nicole Neumann deja este viernes el ciclo de eltrece para mudarse a América, canal que la tentó para ser parte de dos de sus programas. Tras la salida de Soledad Fandiño de la conducción de Santo Sábado (sábados a las 22, por América), Neumann será la coequipier de Guillermo López al frente del ciclo a partir de este fin de semana. Por otro lado, el canal también la convocó para ser “panelista invitada frecuente” en el nuevo Intratables, desde el 8 de marzo, en su nuevo horario de 22.30 a 0 y con un panel renovado. La producción del programa que conduce Fabián Doman siente que Intratables es uno de los pocos ciclos que le da lugar a los temas de veganismo, y Neumann es una de las más reconocidas veganas del espectáculo local.

RADIO

Continental suma periodísticos los sábados

Tras estrenar su nueva programación deportiva que va todos los días de 17 a 0, Radio Continental AM 590 comenzó a rearmar sus fines de semanas. Desde marzo entre las 10 y las 14 se emitirán diferentes ciclos periodísticos producidos por 4D Productora. De Putin – actualidad política- de 10 a 12, con Gabriel Ziblat y Mariano Confalonieri junto a Brenda Struminger, Pedro Gianello y Daniela Blanco. De 12 a 13 Mariel Fitz Patrick y Sergio Farella harán Codigo F – Información judicial – y de 13 a 14 la actualidad política y económica, con Santiago Fioriti que conducirá Ingobernables junto a Guido Carelli Lynch, y Ezequiel Burgo.

CABLE

Cherquis Bialo y su análisis en C5N

Desde esta semana el periodista Ernesto Cherquis Bialo, se sumó al noticiero de la segunda mañana de C5N: Argentina En Vivo. Cherquis Bialo realiza columnas de análisis con el eje principal puesto en el deporte, aunque opina también de política y economía, los lunes, miércoles y viernes. Recordemos que Argentina en Vivo fue relanzado en febrero con Luli Trujillo y Diego Iglesias en la conducción.

RADIO

Guazzardi anima la tarde de sábados de La 10

Con importante repercusión comenzó la nueva temporada de Frecuencia 710 con Ricardo Guazzardi, los sábados de 14 a 18 en Radio 10 AM 710. Se trata de un magazine dinámico, que tiene la impronta de Guazzardi, periodista y locutor de vasta trayectoria, que sabe combinar los temas más importantes del deporte, el espectáculo y la actualidad. Guazzardi está acompañado por Irene Córdoba, Gabriela Bentolila, Lautaro Villamor y Ezequiel López.

RADIO

Jowi Campobassi conduce La tarde de Berlín

Tras las incorporaciones de Diego Scott, Loló Muñoz (lunes a viernes de 6 a 10) y de Ale Lacroix (sábados de 15 a 18), sumado al regreso de Diego Poggi con Take Away, todos los días de 17 a 20, Jowi Campobassi también se sumó a 107.9 FM Radio Berlín. La ex Telefe Noticias en Rock & Pop, X4, y FM Delta, conduce desde esta semana La tarde de Berlín todos los días de 14 a 17. La programación musical de esa radio está basada en los contenidos musicales de los 90 y 2000 con la idea original de Julián “Pento” Etchevarría y la producción general de Christian Raimundi.