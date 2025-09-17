Novedades en los medios: Juana Viale llega al streaming, La Voz Argentina arranca otro round y la vuelta de Stamateas

El canal de streaming Carnaval sigue sumando figuras. Desde un quincho en Villa Crespo, Juana Viale lanza un nuevo formato íntimo, cálido y 100 por ciento relajado. Una vez por semana, durante dos horas, recibirá amigos, músicos, actores y referentes de distintas generaciones para compartir comidas, música en vivo, charlas profundas y juegos descontracturados. El ciclo tiene un nombre muy particular: Rcp (risas, charlas, pingüino) y expresa el espíritu del envío. Lejos del formato tradicional, la actriz cocina, escucha, pregunta y disfruta, sin auriculares ni encierros: una puesta aspiracional, filmada con tres cámaras, cuidada en su estética, que invita al espectador a querer estar ahí, entre vino, parrilla y música.

En la TV, puro glam; en el streaming, Juana Viale tendrá un look más espontáneo y relajado (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

No se trata solo de un programa, sino de una experiencia. Este será el debut de la conductora en este nuevo lenguaje audiovisual, desde el miércoles 17 a las 20, acompañada de Minerva Casero, Agustín Rada Aristarán y el cantante de Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich. La semana próxima, el ciclo se emitirá después del programa de Marcelo Tinelli.

En La Voz Argentina comienza el tercer round

Este jueves 18 de septiembre comienza el 3° ROUND, una nueva instancia que traerá de regreso el ring al escenario principal del talent show de Telefe. En esta etapa, las Batallas regresan con una nueva dinámica. Los seis participantes de cada team se dividirán en tres duplas para enfrentarse. De cada batalla, el coach deberá elegir un ganador, quién avanzará a la siguiente ronda.

El equipo de La Voz Argentina con su flamante incorporación, Nicki Nicole, que se sumó como coach en reemplazo de Lali Espósito adrian diaz bernini

Los tres participantes restantes no quedarán eliminados de inmediato; en cambio, deberán cantar individualmente. En esta segunda instancia, serán evaluados por los demás coaches y el que obtenga el puntaje más bajo será el eliminado definitivo.

Bernardo Stamateas en la medianoche de la Televisión Pública

Desde el lunes pasado a la medianoche, el autor y psicólogo volvió al canal estatal -junto con el periodista Hernán Lirio- con una propuesta diaria, íntima y esperanzadora. Feliz vida aborda temas cotidianos que atraviesan a miles de personas: emociones, vínculos, autoestima, propósito y bienestar.

Cada emisión se convierte en un espacio de encuentro, donde se responden preguntas de los televidentes. Con una mirada positiva y transformadora, Stamateas analiza cada tema en profundidad, brindando herramientas prácticas para afrontar los desafíos de la vida. La dupla propone charlas sinceras que conectan con lo que nos pasa e invitan a vivir mejor.