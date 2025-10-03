Novedades en los medios: MasterChef tiene fecha de estreno, Eltrece apuesta a Ludueña y Maratea pasa al fin de semana

El 14 de octubre se encienden las cocinas más famosas de la televisión: Mastechef Celebrity debutará el prime time de Telefe con la conducción de Wanda Nara. Bajo la mirada del jurado más exigente, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, 24 famosos pondrán a prueba sus conocimientos culinarios. Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attías, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Leandro Chino Leunis, Julia Calvo y Sofi Gonet, la Reini, lucirán los tradicionales delantales del ciclo y buscarán ganar el dorado. Como suele suceder cada vez que hay un estreno, Telefe dividirá la final de La Voz Argentina entre lunes y martes, para potenciarse mutuamente. El talent show está entrando en la última etapa y este lunes arrancan los cuartos de final. En esta instancia, los cuatros coaches votarán a todos los participantes de todos los equipos y los dos que obtengan menos puntos serán eliminados.

Cambios en la pantalla de Eltrece

El canal que comanda Adrián Suar vuelve a hacer movimientos en su programación: luego de los cambios en el prime time que le dieron buenos resultados en materia de rating, ahora llegó el turno de la primera tarde. Octubre será el último mes al aire de Los 8 escalones conducido por Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

Los 8 escalones con Pampita al frente llega a su fin

Desde noviembre, a las 14.30, María Belén Ludueña conducirá un magazine de actualidad y espectáculos, con panelistas, para competir con Cortá por Lozano y DDM. Esta nueva propuesta será producida por el mismo canal, que se quedó muy contentos con los resultados que obtuvo la periodista cuando reemplazó a Viviana Canosa. El pase de horario de la conductora marcará el final de Mujeres argentinas. En su lugar, la señal quiere a Moria Casán, que está en plena negociación para ocupar el horario de la mañana.

Trato Hecho, a los fines de semana

América modificó sus noches y decidió que Pasó en América vuelva a su horario original de las 22, y que Polémica en el bar comience a las 23. Luego de una primera semana compleja en materia de audiencia, ambos ciclos subieron sus números de rating con estas modificaciones. Por su parte, Trato hecho pasará a emitirse todos los sábados y domingos a las 22.

Santiago Maratea en Trato Hecho Prensa America

El programa que conduce Santi Maratea tendrá dos participantes por emisión y seguirá profundizando en las historias de vida. A diferencia del formato original, en el que solo había secretarias, en esta edición, Trato hecho cuenta con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los programas se sortea en el momento al jugador que baja a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien pasó a jugar.

Otro cambio que tiene esta propuesta, producida por Mandarina Contenidos, es que funciona también como un reality en paralelo en las redes sociales, con las historias de cada uno de los protagonistas. Cada maletín tiene un monto distinto y los valores van hasta los $20.000.000. Además, solo una vez en el juego el participante podrá utilizar la opción de la “contraoferta”, y es decisión del banco aceptarla o no. Si no la acepta, el aspirante tiene la obligación de seguir jugando al menos una ronda más, es decir, no puede retirarse con el dinero antes ofrecido por la banca. Por su parte, Ser humanos, el programa de Gastón Pauls, pasará a emitirse los domingos a las 23.