Oriana Sabatini se encuentra actualmente viviendo en Turín junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 13:24

Hace tiempo que Oriana Sabatini reside en Turín, Italia, donde convive con su pareja, el futbolista de la Juventus Paulo Dybala. Pero por estos día se encuentra de visita en Buenos Aires, y por eso aceptó la invitación de Los ángeles de la mañana para hablar de todo: su carrera, sus planes a futuro, su presente sentimental y sus deseos de ser madre.

"Me representa la música que hago ahora. Sentí que necesitaba hacer un cambio de imagen y estoy contenta con el resultado", dijo la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. "Cuando empecé era muy chica, y si bien tengo 23 años y sigo siendo chica, sé qué quiero como artista. Me tuve que replantear el concepto del éxito. Ahora entiendo que el éxito no es llenar estadios ni tener miles de seguidores sino formar una familia y logros personales. No sé si voy a vivir toda mi vida dedicada a esto", confesó.

Cuando la joven dejó de lado su carrera como cantante para seguir a su pareja a Italia, recibió muchas críticas. "Nunca fueron críticas tremendas, ni con mala intención. Decidí dejar un poco todo para seguir a Paulo, es verdad. Y hasta mis propios padres me dijeron que lo pensara, que le metiera pilas a mi carrera", recordó. Pero el amor fue más fuerte, y Oriana acompaña a Dybala en Europa, a pesar de que la vida en Turín es aburrida, según cuenta. "No hay argentinos en esa ciudad, y hay mucha gente grande. Si mi novio está concentrado, trato de aprovechar y hacer alguna mini escapada a Venezuela, a Buenos Aires, o a alguna ciudad de Italia o Europa para visitar a amigas. Pero tengo mi proyecto propio, que es cantar, y no voy a dejarlo nunca. Pronto voy a sacar una canción en inglés, y después otra en castellano. La idea es armar un buen repertorio para hacer shows el año que viene".

"¿Podés combinar el amor y el trabajo?", quiso saber Ángel De Brito, el conductor del ciclo de eltrece. "Cuando estoy con una persona, lo doy todo y me cuesta ocuparme de mí misma. Parece que se le presta más atención al sueño de tu compañero y no tanto al tuyo, pero no es así: si tenés una pareja, el sueño tiene que ser de los dos, compartido, y cada uno también tiene que poder seguir el suyo".

Oriana contó también que tiene muchas ganas de ser mamá, aunque "todavía falta". "Me encantaría, pero soy chica. Paulo quiere, pero no voy a tener hijos ahora", dejó en claro.

¿Cómo conoció a Dybala? "El celestino fue Ricky Sarkany, que le pasó mi número, y Paulo me escribió por WhatsApp. No sabia quién era y le pregunté a mis amigas, que tampoco tenían en claro nada porque me tiraron que era un tenista español. Al final fue mi papá quien me dijo quién era Paulo Dybala. En ese momento estaba soltera y le pedía consejos. Me dijo: 'qué raro, un futbolista escribiéndote'. Entonces pensé que por ahí era trucho, pero era Paulo", relató.

"Pasó medio año hasta que nos pusimos de novios. Yo estaba en otro momento de mi vida, y él se volvió a Italia enseguida. La primera vez que nos vimos fue con un grupo de amigos, y fue súper simpático. Al principio me caía bien, pero no lo miraba con ojos de otra cosa. Tenía gestos lindos que nunca había vivido con un hombre. Por ejemplo, me mandó flores y es una pavada, pero yo venía de una mala racha y tenían un significado distinto: eran mucho más que unas simples flores. Me movió el piso y no podía dejar de pensar en él", siguió.

Como dice ser un poco desconfiada, pensó que las relaciones a distancia no funcionaban y decidió mudarse a Italia. "Soy un poco insegura. A veces, si no tenés tanto amor propio, creés que el otro no te puede amar como vos lo amás, hasta que te das cuenta que te merecés ese amor", reflexionó.