La emoción de Oriana Sabatini al ver a Draco Malfoy, actor de Harry Potter, en teatro: “Fue un delirio”

Mientras vive uno de los momentos más plenos de su vida, embarazada de su primera hija con Paulo Dybala, esta semana Oriana Sabatini hizo realidad uno de sus más grandes sueños. Viajó a Nueva York para decir presente en un importante evento: el debut del actor Tom Felton en Broadway como nada más y nada menos que Draco Malfoy, el personaje de Harry Potter con el que saltó a la fama cuando era niño y que interpretó entre 2001 y 2011. La influencer lo vio de cerca y no dudó en compartir su emoción con sus fieles seguidores. “Fue un delirio total”, aseguró.

El fin de semana Oriana Sabatini aterrizó en la ciudad de Nueva York, donde se reunió con sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. Pero, no fue solo un viaje familiar, sino que la fecha fue especialmente elegida. “Ok, está pasando. En dos días voy a ver en vivo a Draco Malfoy”, escribió sobre una imagen donde se pudieron ver los rascacielos de la ciudad. Y es que en junio se confirmó que Tom Felton se uniría al elenco de Harry Potter y el Legado Maldito (Harry Potter and the Cursed Child), una adaptación del libro de J.K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany, publicado en 2016 que transcurre 19 años después de la Batalla de Hogwarts. Además de hacer su debut en Broadway, se anunció que, 14 años después del final de la saga en el cine, volvería a darle vida a su icónico personaje, pero en su versión adulta.

Oriana Sabatini no dudó en posar junto a un cartel de Tom Felton afuera del teatro (Foto: Instagram @orianasabatini)

Como fanática de la saga, Sabatini sabía que no podía perderse uno de los acontecimientos teatrales del año. Fue así como organizó el viaje a La Gran Manzana para asistir al estreno. Finalmente, el 11 de noviembre, cumplió su sueño. “Bueno, sucedió”, escribió en una historia, junto al emoji de una serpiente (el símbolo de la casa Slytherin) y una manzana verde, otra característica del personaje. Acto seguido compartió el video que le mandó a sus amigas una hora antes de llegar al Lyric Theatre, ubicado en la calle 43 entre la séptima y la octava avenida: “Me parece muy surreal la experiencia de estar caminando por Nueva York para ir a ver a Tom Felton hacer de Draco Malfoy. Tipo, ¿qué?“.

La cantante relató cómo fue su experiencia viendo a Tom Felton como Draco Malfoy a 14 años del final de Harry Potter (Foto: Instagram @orianasabatini)

Cuando llegó al teatro no dudó en sacarle fotos a los carteles, a la lista del elenco donde figuraba el nombre del actor y a un grupo de fanáticas que fueron vestidas con la túnica de Slytherin. Como durante la función está prohibido el uso de teléfonos celulares, cuando llegó la hora del saludo final no dudó en filmar todo lo que pudo, desde su ubicación privilegiada en la platea, a pocos metros del escenario.

Oriana Sabatini mostró lo que sucedió en el Lyric Theater antes del comienzo de la primera función de Tom Felton como Draco Malfoy (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Fue un delirio total. Tuve que recordarme varias veces durante la función que no estaba viendo una película y que era la vida real”, expresó Sabatini junto a un video en el que se pudo ver a Felton durante su primer saludo final. “Chau, no sé quién me duerme ahora”, aseguró. Luego etiquetó a la cuenta de Instagram @coleccionistaharrypotter, de Patricio Tarantino, a quien entrevistó para el segundo episodio de su Pódcast A dónde vamos cuando soñamos, y con quien fue al teatro y comentó: “Sos el responsable de que ahora nadie me va a aguantar”.

Sabatini dio cuenta de que adquirió un peluche de Dobby, el querido elfo de Harry Potter (Foto: Instagram @orianasabatini)

Para cerrar una noche mágica, Sabatini dio a entender que adquirió un peluche de Dobby (el elfo de Harry Potter), el cual posiblemente termine en manos de su hija. En la foto posó junto a una amiga, quien estaba conociendo por primera vez a su sobrina en camino.