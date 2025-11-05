Oriana Sabatini respondió sin filtro sobre las presuntas infidelidades de Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan uno de los capítulos más importantes de sus vidas, después de compartir la noticia de que serán padres por primera vez. Sin embargo, en medio de la emoción que generó el anuncio, surgió en redes un inesperado rumor sobre una supuesta infidelidad del futbolista. Frente a esta versión que comenzó a circular y ganar fuerza, la cantante decidió hablar públicamente y fue contundente.

En diálogo con Los profesionales de siempre (El Nueve), Oriana contó cómo transita esta nueva etapa y no ocultó los desafíos propios del embarazo. “Ahora mejor que no tengo tantas náuseas y no estoy vomitando todos los días de mi vida. Al principio es un poco difícil. Son muchos cambios hormonales y muchas emociones, pero me ayuda estar acá en la Argentina, con amigas”, comenzó diciendo.

Luego, cuando le preguntaron directamente por los rumores, la artista eligió no esquivarlos y habló con total honestidad. En primer lugar, reconoció que está al tanto de lo que circula en redes y que, aunque a veces intenta tomárselo con humor, no siempre resulta sencillo. “Obvio que leo las redes. Me gusta, soy chismosa. Por supuesto que uno prefiere que el chisme no sea de uno. La verdad, me rompe las pelotas”, lanzó, dejando en claro su cansancio frente a los comentarios sobre su marido.

En redes sociales, surgieron rumores de infidelidad por parte de Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

Con evidente molestia, continuó refiriéndose al tema y fue aún más directa. “Odio porque es un chisme. Digo, si vas a decir algo así, ¿qué te frena mostrarlo? Mostralo. No entiendo cuál es el discurso”, expresó, cuestionando con firmeza la falta de pruebas detrás de las versiones que circulan. Además, rechazó la idea de que estos rumores surjan con la intención de “cuidarla”. “Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja. Entonces digo, no entiendo qué te frena de mostrarlo”, agregó.

Oriana también profundizó sobre el impacto que estos rumores pueden tener y cómo se percibe desde afuera su relación. “Siento que piensan que tenemos más miedo que el que tenemos. Sería una mierd... que te pase algo así y nadie lo quiere, pero como sabemos pasan muchas cosas en las vidas y en las relaciones”, expresó, dejando en claro que no vive angustiada por lo que se dice en redes. Además, mencionó que la exposición hace que muchas veces la opinión pública crea saber más de lo que realmente ocurre. “No afecta a la pareja para nada porque yo sé que si llega a suceder me voy a enterar. Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa, y nos enteramos mucho más de cosas”, aseguró.

La cantante enfrentó los rumores y defendió a su marido (Foto: Instagram @orianasabatini)

Con cierta ironía, la cantante cuestionó la manera en que los rumores se difunden. “Si una NN hace un comentario por redes sociales... Si vas a contar el chisme, contalo entero. Mostrame, porque fuentes directas, yo también puedo decir que me levanté a tu viejo la semana pasada”, lanzó, dejando en evidencia su fastidio. También aprovechó para reflexionar sobre los prejuicios instalados en torno a la infidelidad. “Me re molesta eso encima. ¿Por qué el varón siempre tiene que ser el infiel? Estaría buenísimo que no digan nada de nadie, que no se metan con nadie que no conocen y de quien no pueden probar nada. Pero digo, ¿por qué siempre con el varón?”, cuestionó.

Por último, Sabatini cerró apuntando directamente contra quienes alimentan rumores sin fundamento. “Me jode la gente que está siendo mala leche. Y si vas a ser una mala leche, sé mala leche con ganas, ¿entendés? Si de verdad tenés algo que es posta, mostralo”, dijo con firmeza. Y, antes de cerrar el tema, dejó una frase cargada de humor, parafraseando a Morena Rial: “Que lo demuestre”, lanzó, dando por terminado el asunto.