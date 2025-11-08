El baby shower temático que Oriana Sabatini celebró con sus amigas más íntimas

El 30 de septiembre, 14 meses después de haberse convertido en marido y mujer, Paulo Dybala y Oriana Sabatini compartieron la noticia más linda. “Vamos a ser papás”, anunciaron con un video que ya acumula 40.7 millones de reproducciones en Instagram. La actriz no dudó en hacer partícipes a sus fanáticos de este especial momento. Contó que espera una nena para el 11 de marzo -día del cumpleaños de su madre, Catherine Fulop- y que el parto será en Roma, ciudad en la que viven. Esta semana, en tanto, vivió una jornada muy especial junto a sus amigas: un baby shower con temática de Harry Potter para celebrar la llegada de su hija.

Oriana Sabatini decidió tomarse unos días para descansar en la Argentina, disfrutar con su familia y participar de Sería increíble, el programa de streaming de Olga. La estadía también incluyó la organización de un íntimo evento junto a sus amigas más cercanas y su hermana menor, Tiziana. En las últimas horas, la cantante compartió en sus historias de Instagram imágenes de la reunión que armaron el viernes 7 de noviembre. ¿El objetivo? Festejar su embarazo.

Oriana Sabatini disfrutó de un día con sus amigas durante su estadía en Buenos Aires (Foto: Instagram @orianasabatini)

Según se pudo advertir en las imágenes, se juntaron a tomar el té en una casa y ambientaron toda la sala como una película de Harry Potter, de la cual Oriana es fanática. Incluso la homenajeada se puso la túnica negra y agarró una varita mágica. Había globos bordó y dorado -los colores de la casa Gryffindor- con helio en el techo, servilletas rojas, velas y una selección de galletitas y paletas personalizadas con diseños característicos de la saga.

Además, degustaron distintas propuestas dulces y saladas y compartieron una delicada torta color bordó, en forma de corazón, que tenía escrita la palabra “Baby” (bebé).

Además de conversar, sus amigas aprovecharon para hacer arte en la panza de Sabatini. Agarraron marcadores de colores y le dibujaron desde corazones y flores hasta arcoíris y caritas sonrientes. “El amor artístico de las tías”, comentaron en uno de los posteos. Como no podía ser de otra manera, todas se sacaron fotos abrazándola. Asimismo, hicieron un divertido video en el que mostraron un test de embarazo y cuando se movieron apareció Oriana y lució con orgullo la panza. El clip superó el millón de reproducciones en TikTok.

En el evento se abrieron regalos para la madre y la bebé y se hicieron juegos. Las amigas de la artista aprovecharon que estaba en Buenos Aires para celebrar la llegada de la nueva integrante del grupo.

Aún no se hizo público si Sabatini y Dybala ya eligieron el nombre para su hija. En una entrevista con LAM (América TV) en octubre, la actriz habló sobre el tema y dijo: “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”. Si bien hizo énfasis en que es una decisión en conjunto, admitió que anhela imponer sus propuestas: “Yo soy medio cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo”.