Oscar Mediavilla, lapidario contra Alex Caniggia: "No voy a permitir que un bobo me falte el respeto"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 14:57

Tras el tenso cruce con Alex Caniggia en la pista del Cantando 2020, la furia de Oscar Mediavilla siguió en el corte del certamen de eltrece. Muy polémico, el jurado volvió a disparar contra el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia y lo tildó de "sonso, irrespetuoso y provocativo".

En la noche del jueves, antes de que la pareja de Alex Caniggia y Melina Del Piano hagan su homenaje a Rodrigo Bueno, el jurado le pidió al participante que trate de moderar sus palabras y frases subidas de tono que suele utilizar. "Estamos en el prime time de un canal muy importante y no es necesario que seas tan zarpado ni tan guarango", apuntó.

Cantando 2020. La escandalosa discusión de Alex Caniggia y Oscar Mediavilla - Fuente: eltrece 01:31

Video

Esto fue tomado muy mal por el participante, quien enseguida le contestó irónicamente y ninguneó la carrera del famoso productor. Tras el tenso cruce que se vivió y el cero que le propinó el productor al momento de darle su puntaje, la furia siguió en el corte.

"No es que yo me hago el piola porque soy de Valentín Alsina, pero hay algo que es central: para hacerte el pillo tenés que tener un poco de barrio. Este pibe no se sabe donde creció, es un sonso, es irrespetuoso, se maneja como los niños de plata que no quieren escuchar, caprichoso", señaló en una nota con Los ángeles de la mañana.

Mientras asegura que Caniggia tiene condiciones para el certamen, Mediavilla opinó que debería ser un poco más humilde en las previas de sus performances. "El tipo no canta mal, pero viene acá y se quiere hacer el pillo. Le falta barrio, caminar la calle. Yo no tengo nada personal, pero me irrita mucho porque para ser pícaro tenés que haber vivido. Canta bien, pero él mismo se boicotea. En un programa de prime time donde hay pibes y familias mirando, que el tipo esté diciendo guarangadas no corresponde. Es sentido común", señaló enojado.

"Tengo el derecho que no me guste. Aparte, si soy el jurado, le estoy dando la devolución y se caga en lo que le digo, entonces ¿qué tengo que hacer? No está a la altura que hable con él, está en otra frecuencia. Es un provocativo tonto que no sirve para nada", agregó con un tono de voz elevado.

Si bien confesó que su intención en el reality es divertirse, advirtió que no va a dejar faltarse el respeto por nadie. "Yo no vengo a hacerme malasangre acá, vengo a divertirme, pero es una falta de respeto absoluta. ¿A dónde va con todo esto? ¿No tiene cosas más inteligentes que decir? ¿Dónde te criaste? Vivió en una cuna de cristal pero no me importa, no voy a permitir nunca que un bobo me falte el respeto", concluyó.

Desde su cuenta de Twitter, Mediavilla sumó anoche un pedido de disculpas por lo sucedido: "Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me sacó de mi eje. Lo siento mucho".

La revancha de Alex Caniggia

Alex Caniggia respondió a través de su cuenta de Twitter

Mientras Mediavilla volvió a repetir lo mismo que en cámara, Alex eligió otra forma de responderle al jurado. En su cuenta de Twitter, el cantante hizo una irónica comparación entre su vida y la del músico.

"Me puse a buscar a este hombre mayor en Google a ver qué tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años", escribió junto a una lista de definiciones que dan a entender que el productor y su carrera sólo gira en torno a ser "el marido de Patricia Sosa".