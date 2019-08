Pablo Ruiz y el recuerdo de su madre: "A veces, me parece que me manda mensajes"

El cantante, de 44 años, contó cómo la muerte de su madre lo modificó Crédito: Instagram

26 de agosto de 2019

En septiembre, Pablo Ruiz inicia una gira por Argentina y México y antes pasó por Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe, y recordó a su mamá Irene, fallecida hace tres años y con quien el cantante tenía una relación muy especial.

Sin esconder las lágrimas que se asomaban, contó: "Se cortó el cordón umbilical porque mamá ya no está. Cuando falleció, cambié mucho como persona. Hoy soy todo lo que ella hubiera querido que sea: responsable con mi carrera, trabajo mucho. Todo se debe que me enfoqué en mí".

El cantante, que nunca paró de trabajar desde que se inició en Festilindo, en el '83, dijo que siente la presencia de su mamá. "Si, la siento mucho. La sueño cuando estoy triste y la extraño tanto. A veces, me parece que me manda mensajes. Me agarra la angustia y quisiera verla. Hace tres años ya que se fue y todo el tiempo me acuerdo su risa. Era muy alegre, positiva, laburadora, salió adelante con sus cuatro hijos. Éramos humildes y tenía dos trabajos para poder mantenernos. Lo logró y dejó eso en sus hijos: prosperar, salir adelante, ver la parte linda de las cosas", indicó.

"Mi mamá era un ser muy espiritual, decía que la vida no se acababa acá, que el alma seguía y había otra vida. La tengo siempre presente, su espíritu está en nosotros. Mi mamá dejaba huella en quienes la conocían", concluyó.

Con 44 años, el intérprete de canciones como "Oh mamá, ella me ha besado" o "Mi chica ideal" confesó que tiene ganas de formar una familia. "Quiero ser papá pero estoy solo y se complica. No descarto poder hacerlo, pero primero me gustaría estar en pareja. Creo que sería un muy buen papá", finalizó.