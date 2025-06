Pablito Ruiz: la polémica por su cumpleaños, el gran sueño que le falta cumplir y su “movilizador” viaje a Egipto

Pablito Ruiz cumplió 50 años y los festejó a lo grande, con un evento para su familia, amigos y fans. Todo salió perfecto hasta que se filtró un dato que llamó la atención: cobró 100 dólares la entrada y entonces, empezó la polémica.

LA NACION habló con el cantante que explicó que sus fans ya sabían de este costo y que habían aceptado gustosas, dijo que tuvo invitados de México, Chile y Perú, y además contó que visitó Colonia (Uruguay) con un grupo de fans y que ahora, en medio de una gira por México, hará otro viaje con ellos. Además reveló que atravesó un momento muy oscuro durante la pandemia y que recién ahora lo está pudiendo dejar atrás. En cuanto al amor, aseguró que sueña con enamorarse y formar una familia.

Pablo Ruiz

—¡Qué revuelo se armó con tu cumpleaños! ¿Les cobraste a tus fans 100 dólares para asistir?

-Fue un cumpleaños hermoso, salvo por las malas intenciones de algunos que dijeron muchas mentiras y trataron de empañar el brillo de ese día. Lo pasé hermoso con mis seres queridos, mis amigos y mis fans más cercanos. Para mis cumpleaños siempre hago un show en algún teatro de avenida Corrientes y vienen mis fans de acá y del exterior, y celebro con ellos. Este año, con 50 años, quise hacer algo especial, más íntimo, y juntar amigos, familia y fans. Y obviamente pagaron una entrada porque yo tengo que costear el salón, el catering, todo. Fue algo simbólico porque 100 dólares no es nada y lo sabían, no es que se les dijo en el momento y los estafé.

-Sabían que había que pagar...

-Claro. Lo organizaron los clubs de fans, se mandó la información y todos aceptaron y pagaron con anticipación. Y cuando llegaron a la fiesta cada uno tenía su lugar.

-¿Vinieron fans del exterior?

-¡Sí! Vinieron de México, Chile, Estados Unidos y Perú. En México pagan 400 dólares un meet and greet.

-¿Y pagaron solamente los fans?

-Solo los fans y el resto lo pagué yo. Éramos 170 personas y el festejo fue en Up Fest, un salón hermoso de Lomas de Zamora. Si tenía que pagar una fiesta para tanta gente, no podía hacerlo. Es una locura lo que cuesta todo.

Pablito Ruiz se defendió de las acusaciones por el festejo de su cumpleaños y sostuvo que con sus fans está todo bien

-¿Te enojó que te dijeran estafador? ¿Cómo lo viviste?

-Me dio bronca al principio porque fue un festejo hermoso, pero después me tranquilicé, dejé que pasara un tiempito y conté cómo fueron las cosas en realidad. Todos sabían que iba a hacer un show en vivo y una fiesta de ocho horas. Hubo una recepción, ofrecí un show de una hora, mostraron un video de mis 50 años, comimos el plato principal, que era lomo con papas glaseadas al vino tinto, y había vino tinto, blanco y gaseosas, y al final una mesa dulce espectacular. Me cambié de ropa, un jacket blanco y negro, para soplar las velitas y sacarme fotos con las fans, bailamos y conversamos. Fue hermoso.

-Tenés una relación muy cercana con tus fans, con quienes además en estos días te fuiste a Colonia. ¿También tiene un costo viajar con vos?

-Nos fuimos a Colonia con las fans de México y Perú. Pasamos un día hermoso compartiendo paseos, recorrimos Colonia, nos sacamos fotos. Siempre hacemos ese tipo de cosas con los fans. Ahora me voy a México y recorremos toda la bahía de Huatulco. Obviamente, son viajes pagos, a mí me invitan y yo cobro un cachet. Tengo muchos fans de muchas partes del mundo.

-¿Pasase el día de tu cumple en Egipto?

-El 4 de mayo, que es el día de mi cumple, sí estaba en Egipto y visité las pirámides, donde hice una meditación, un pedido por el bien de la humanidad, por mis sueños. También pedí por Egipto porque me pareció fuerte el contraste cultural, ya que hay mucha pobreza y al mismo tiempo mucha riqueza espiritual y mística. Egipto es un lugar de portales. Fue un viaje conmovedor y movilizador.

-Cumpliste 50 años, ¿qué sueños sentís que te faltan cumplir?

-Encontrar un amor y formar una familia. Si se puede, me gustaría ser papá, pero no solo porque es demasiada responsabilidad, pero sí con una pareja. Por otra parte, estoy muy bien, muy feliz, saliendo de un momento oscuro que viví en pandemia, cuando tuve ataques de pánico y sufrí mucho miedo. Fue un momento de crisis existencial difícil porque además hacía poco se había muerto mi mamá.

-¿Y qué te ayudó a salir de esa oscuridad?

-Las terapias holísticas y también estudio espiritualidad. Y voy a reforzarlo con psicólogo. Todavía no fui porque las terapias holísticas me ayudaron. Todos los miedos se reflejan en el cuerpo, todo es energía y yo pude ir a los orígenes y revertirlo. Hoy estoy feliz y contento. Además, me compré mi departamento, finalmente.

-¿Tu primer departamento?

-Sí, en Caballito Norte y ya lo estrené. Estoy chocho.

-¿Qué vas a hacer el resto del año?

-Me voy de gira a México durante un mes, y después a Chile, otro mes. Nunca paro. Y en octubre voy a ir a Londres a cantar para la comunidad latina. Además, tengo material para grabar un nuevo disco y voy a entrar al estudio hacia finales de año; compuse muchas canciones que quiero que escuchen. También estoy trabajando en la historia de mi vida, con la gente que hizo la serie de Fito Páez, recién estamos escribiendo. Tengo muchas cosas para contar, lindas y feas… Y quiero compartirlas con la gente.