"Renunció y no vuelve nunca más", contó Andrea Taboada este miércoles en Los ángeles de la mañana sobre la renuncia de Charlotte Caniggia a Pampita Online . Si bien aún se desconocen los motivos de su decisión, todas las miradas apuntan al cruce que tuvo días atrás con Yanina Latorre cuando, durante una nota, dio su implacable opinión sobre la incorporación de la mediática al ciclo de NetTV

"No me gusta Charlotte panelista, tengo que ser clara. No tiene contenido y eso es lo que hace que los panelistas después queden mal (...). No es sentarse a decir pavadas, ¿sobre qué puede opinar?", disparó frente a la mirada atónita de la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis. Si bien, en su momento, la ex participante del "Bailando por un sueño" no se quedó callada y le contestó al volver al piso , este incómodo momento televisivo habría desencadenado su decisión de renunciar al magazine.

Mientras Charlotte no atiende el teléfono, la que sí habló en su lugar fue la conductora del ciclo, Pampita Ardohain. "Nos encantaría que siga viniendo. Tiene que decidirlo ella, tiene que probar si le gusta, si se anima. Acá tiene las puertas abiertas, así que la estamos esperando. Si tiene ganas de aprender algo nuevo, acá el espacio está y con muy buena onda", expresó intentando convencer a la mediática.

En cuanto a los dichos de Latorre sobre que no le veía pasta de panelista, la modelo aclaró: "Se aprende. Me parece que este es un lugar donde no hay tanta presión y puede hacerlo a su manera, donde nosotros no le vamos a exigir ser algo que no es u opinar de algo que no quiere. Me parece que es un espacio para dar el primer paso y donde se puede sentir muy cómoda", dejando la puerta abierta a que vuelva muy pronto.