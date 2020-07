La dura respuesta de Yanina Latorre a Charlotte Cannigia: "Soy la uno del panelismo" Crédito: Captura de pantalla

Como si no fuera suficiente con los enfrentamientos vigentes, una nueva guerra se sumó al mundo del espectáculo. Las protagonistas son nada más y nada menos que Charlotte Caniggia , que en el día de ayer debutó como panelista de Pampita Online , y Yanina Latorre .

¿Qué pasó? Invitada a un móvil, la "angelita" opinó sobre la nueva tarea de la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis y aseguró que no le gusta nada esta nueva incorporación al ciclo de Net TV . "No me gusta Charlotte panelista, tengo que ser clara. No tiene contenido y eso es lo que hace que los panelistas después queden mal (...). No es sentarse a decir pavadas, ¿sobre qué puede opinar?", disparó.

Molesta por sus dichos, Charlotte no se quedo callada cuando volvieron al piso: "Me cae remal Yanina, me parece una vieja que está reloca de la cabeza. El tema es que los viejos no quieren que entre gente nueva a la tele. Ella no puede opinar de nada, si se la pasa hablando pelotudeces", respondió redoblando la apuesta.

Por supuesto que esta mañana la rubia hizo referencia al tema y volvió a contestarle desde el panel de Los ángeles de la mañana "Estoy reofendida porque yo siempre la defiendo. Lo único que dije es que no está preparada para ser panelista. Es como que digan que yo no estoy para el Cantando y me ofenda. Charlotte no sabe ni quién es Napoleón Bonaparte, ¿de qué va a hablar? Tenés que estar preparada para lo que pueda pasar en un panel y en un programa de actualidad. Ella no tiene nada para decir", retrucó.

Y enseguida explicó que su intención no fue agredirla sino que fue solo una opinión. "Si me preguntan qué me parece, digo la verdad. No lo hice desde el insulto. No hablé de su ropa, ni de su pelo. De hecho me parece fresca y divertida, pero para el 'Bailando'", indicó Latorre.

"Yo no hablo pelotudeces. La que tuvo un problema conmigo siempre fue tu mamá, yo doy información, a la que no le gusta es a ella. Yo fui a la universidad, mi hija estudia, ¿de qué va a hablar? Yo no dije que no la contraten o que la echen, solo dije que no me gusta", agregó casi a los gritos.

Sin embargo, su enojo no es solamente con Charlotte. Enseguida, la panelista aseguró que le molesto que Pampita no la frene cuando la ex participante del "Bailando" la empezó a ningunear. "Me parece triste que la conductora, que se hace la que defiende a las mujeres, la sorora, no diga nada cuando me dijo vieja. El insulto es decirme vieja arrugada ahora. Sí, los años pasan pero tampoco tengo 200 años. Pampita y sus amigas rondan los cuarenta y pico eh, que no se hagan", concluyó mientras recordó que está en su mejor momento y es la "uno en el panelismo".