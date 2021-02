Pía Shaw se incorpora a Los ángeles de la mañana: “Estoy muy feliz”

A fin de año, Pía Shaw le contó a LA NACION que, tras sus vacaciones, analizaría los pasos a seguir durante este 2021. “Ahora tengo vacaciones y me voy a ver a mi familia al interior, algo que durante todo el año no pude hacer por la pandemia. Regreso a mitad de enero para volver a incorporarme a la radio”, explicó en aquel momento, y reveló que hasta ese entonces no había firmado ningún contrato ni había arreglado de palabra su incorporación a ningún ciclo. Este viernes, la periodista y conductora compartió en sus redes cuál será, finalmente, su destino laboral: se incorpora a Los ángeles de la mañana.

“Acá finalmente esta la firma”, escribió, junto a una foto en la que se la ve, sonriente, junto a su nuevo contrato. “Estoy muy feliz de compartir con ustedes que me siguen en el día a día, que comienza un nuevo rumbo laboral, me sumo como angelita a Los ángeles de la mañana, por eltrece”, continuó la periodista.

“Gracias, Angel De Brito por tu paciencia y tu confianza”, expresó luego. Y tampoco se olvidó de nombrar a sus nuevas -y picantes- compañeras: “A cada una de mis futuras compañeras, a quienes conozco, feliz de que este 2021 comience de la mejor manera junto a ustedes, Maite Peñoñori, Andrea Taboada, Cinthia Fernández, Mariana Brey, Yanina Latorre. Voy a ser angelita y lo quería compartir con ustedes. ¡Hola LAM!”, finalizó. El saludo fue respondido en Twitter por De Brito: “Bienvenida, Pía Shaw a @LosAngeles_ok. Nueva angelita oficial. ¡Por fin!”.

Shaw había decidido, a principios de diciembre, dar un paso al costado en la conducción de Informados de todo, el magazine periodístico que encabezaba junto a Guillermo Andino en América TV. Sobre los motivos que la habían llevado a tomar esa determinación, explicó: “Fue un año de mucho trabajo y a mí me gustan los cambios. No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio [junto a Ángel De Brito y Pilar Smith, en El Espectador, de CNN Radio], que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco”.

Ya en aquel momento, sonaban fuerte las versiones de una posible incorporación al programa de eltrece, pero también los que señalaban que podría volver a trabajar junto a Verónica Lozano -su compañera en AM- en Cortá por Lozano.

LA NACION