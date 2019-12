Guillermo Courau SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019 • 08:56

El sábado por la noche terminó Memorias desordenadas, luego de una ¿primera? temporada que estuvo rodeada por las dudas sobre el estado de salud de su conductora, Pinky. La polémica que comenzó con las declaraciones de Chiche Gelblung en Los ángeles de la mañana, y siguió con la filtración de un video en el que en plena grabación, Pinky se recostaba en un almohadón y parecía dormirse. La pregunta era si en la última emisión de su programa (grabado la semana posterior a los incidentes), la diva de la televisión hablaría o no del tema. Parte de lo que sucedió ya se había adelantado en Pamela a la tarde.

Luego de un emotivo inicio a cargo de Kari Araujo y Robertito Funes Ugarte donde se recreó el paso de la televisión blanco y negro a color, Pinky se ocupó de lo sucedido, y de los que lo trataron. Mirando fijo a la cámara y en actitud desafiante comenzó: "¿Sabés por qué estoy acá? Estoy acá porque quiero, y de alguna manera me quieren. Ha sido una semana pasada media rara, con gente diciendo cosas absurdas. Si hasta se metieron con mi familia. Yo voy a estar en la televisión mientras pueda, mientras quiera, y mientras haya algo para darte. Lo demás no tiene importancia". Mientras hablaba, al pie de la pantalla un zócalo redoblaba la apuesta: "Pinky cuenta su verdad" y "No deja 'Chiche' con cabeza".

Contundente, Lidia Satragno volvió por unos minutos a ser la misma Pinky de siempre, segura de sí misma y provocadora. Pero las referencias al incidente de las últimas semanas no terminaron ahí, porque enseguida apareció a su lado la marioneta llamada Meme que la acompaña, y en clave irónica también dijo lo suyo: "Mi bella durmiente, ¿le puedo dar un beso y se despierta? El programa Intrusos, Infama y el mundo del espectáculo también necesitan de usted. Invente un escándalo, por favor". Cerró el tema Kari Araujo contándole a su tía que el muñeco había querido "vender tu almohadoncito por Mercado Libre", en referencia al lugar donde Pinky se recostó. Con mucho sarcasmo, pero sin esquivar el bulto, cada uno de los responsables del programa se dio el gusto de contestar las críticas.

Luego llegó el turno de Enrique Pinti como invitado al living, haciendo un recorrido por su historia, y de un musical compuesto por diferentes éxitos de comedia musicales a cargo de Ricky Pashkus, Gerardo Gardelín, Rodolfo Vaiss, Natalia Cociuffo, Mariú Fernández y Martín Ruiz. Durante la charla con Pinti, este también hizo un comentario sobre el escándalo que se armó, y Pinky mirándolo fijo le contestó: " Todavía sigo dando guerra". Y en su último programa, vaya si lo demostró.