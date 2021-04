Polémica en el bar: así fue la emotiva emisión que homenajeó a Mauro Viale

La emisión del lunes de Polémica en el bar fue distinta a cualquier otra. La muerte de Mauro Viale, quien formó parte de esa mesa, impactó profundamente en los integrantes de ese ciclo, entre quienes se encuentran Mariano Iúdica, Luis Ventura y Chiche Gelblung. Por ese motivo, desde ese programa le rindieron al periodista un sentido homenaje.

La primera imagen que Polémica en el bar puso al aire lo dijo todo. Junto a la foto de Gerardo Sofovich, creador del ciclo, otra de Mauro Viale. Inmediatamente, y luego de mostrar una silla con una flor, Iúdica tomó la palabra: “Esta es la silla de la punta, la de Mauro. Tres temporadas fue la silla de Mauro. Es increíble, no puedo salir de mi asombro. Lloré con Chiche anoche, con Luis, con Liliana. Me impactó todo lo que pasó en Intrusos. En este estudio no salimos del asombro. Cuando llegó el primer Covid fuerte, con todas las precauciones del caso, el canal dijo: “A los tres viejos los sacás”. Ellos eran Chiche Gelblung, Luis Ventura y Mauro Viale. Chiche se fue, Luis hizo la tarea y se fue a guardar, y Mauro hizo todo para que el canal lo dejara volver a trabajar”.

Esas palabras iniciales del conductor dieron pie a una velada que osciló entre la angustia, la risa ante los buenos recuerdos, y el dolor por la sorpresa que supuso una partida que nadie podía anticipar. En más de una ocasión, Chiche reiteraba que “Mauro se cuidaba. Estaba obsesionado con el tema”, haciendo hincapié en los muchos cuidados que tomaba el periodista. Por su parte, Mauro Federico opinaba que la muerte de Viale había “causado un gran impacto a nivel social”, y que de alguna manera contribuyó para que un sector de la ciudadanía entendiera que el coronavirus no es algo para relativizar.

Durante la transmisión, también hubo espacio para varios clips y viejos segmentos que recordaron distintos aspectos de Mauro, desde algunos momentos de comedia improvisada junto a Pachu Peña, como así también otros en los que el periodista se mostraba enojado en debates vinculados a la política. De ese modo, el homenaje intentó cubrir las muchas caras de Viale, de alguna manera, todas estaban atravesadas por una mirada apasionada.

Finalmente, Iúdica concluyó: “Esa silla de la punta, que Mauro dejó por el Covid, paradójicamente el Covid se lo cobró. Nuestro querido Mauro Viale, tres temporadas con nosotros”. De ese modo, llegó a su final un Polémica en el bar teñido por la tristeza, pero también celebratorio de la huella ineludible que dejó el periodista no solo en ese programa, sino también en la televisión argentina.

