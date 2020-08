Por el mundo: con mucha emoción, Marley y Lizy Tagliani recordaron a La Floppy

Lizy Tagliani junto a La Floppy

La muerte de La Floppy generó una profunda angustia en la comunidad del espectáculo en Argentina. Muchos famosos y famosas expresaron su enorme tristeza ante la noticia, y a través de sentidos mensajes recordaron a la querida asistente de Lizy Tagliani. Y fue justamente ella en compañía de Marley, en el marco de una nueva emisión del programa Por el mundo, que homenajearon a La Floppy durante una charla muy conmovedora.

Al comienzo del diálogo, Lizy le contó a Marley cómo empezó el cuadro de La Floppy: "Fue un dolor de panza. Le digo que llame a emergencias, le dicen que eran gases y nos reímos. La noche se le complicó, le dolía bastante. Le hacen un análisis, y era como que la sangre estaba enloquecida. Viene su hermana Claudia, mandamos el análisis a Fundaleu, y era una leucemia aguda. Ya en ese momento habían dicho que iba a ser muy fuerte, como que no había esperanzas".

Muy conmovida, Tagliani continuó su relato: "El médico el primer día nos dijo que era muy grave, y yo ya ese día sospechaba el desenlace. Ella era una persona súper creyente, todo el tiempo en el teatro, en la tele, antes de cada programa, siempre una oración. Con 33 años se encomendó". La comediante y conductora, también recordó cómo fueron los últimos días de La Floppy internada: "De alguna manera nos ayudaba, sentía que estaba en un spa. Nos recibía con chocolates, la veíamos tan bien. Te juro por mi mamá que pensaba que era una mentira del médico, porque estaba tan bien, la acompañábamos todos los días". En ese momento, y también visiblemente conmovido, Marley agregó: "Nunca imaginamos ese desenlace tan rápido. Esta semana fue una revolución lo que pasó en el país y en las redes con Floppy".

Con el objetivo de ponerle humor a ese momento, y homenajeando así las muchas risas que compartían con La Floppy, Lizy y Marley recordaron lo mucho que se divertían con ella, y Tagliani expresó: "Tenía una esencia, y ella sabía lo que yo necesitaba. Pero la vivía asustando todo el tiempo. Yo no sé cómo decirlo, pero la verdad siempre pensé que la iba a perder de un infarto porque me encantaba asustarla. Nunca conocí a alguien tan miedoso". Por su parte, Marley recordó: "Íbamos al camarín y le decíamos barbaridades y se asustaba, era muy querible". A lo que Lizy agregó: "Era inocente, era un ser extraordinario. No fingía nada, no le conocía la maldad, la maldad la aprendió conmigo".

En el tramo final de la nota, y luego de repasar varios de sus clips, Lizy expresó: "Estoy muy contenta que Floppy haya aparecido en mi vida, me hizo muy feliz y quiero recordarla siempre con una sonrisa. Floppy, te quiero desear todo lo mejor para vos, has dejado mucho amor". De esa manera, llegó a su final una atípica y muy emotiva emisión de Por el mundo.