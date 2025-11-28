Premios Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores

La ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2025 se lleva adelante este jueves en el salón Goldencenter, con la conducción de Lizy Tigliani y Juan Di Natale. Allí, algunas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo y de los medios aguardan expectantes para saber quiénes son, según los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), los mejores de 2025.

Pía Shaw y Barbie Simmons en la previa de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de cable 2025 Captura

Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

"Creo que la Argentina es un país que vale la pena", destacó José del Rio al recibir su galardón Fabián Malavolta

Noticiero

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Aviso Publicitario

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Deportivo

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

Arte, Moda y Tendencia

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Documental

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Temas Médicos

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)

Noticia en desarrollo