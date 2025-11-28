LA NACION

Premios Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores

Aptra celebra este jueves la entrega de los galardones con los que distingue a lo mejor de la televisión paga en el último año

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
José del Rio ganó por su programa Comunidad de Negocios en LN+
José del Rio ganó por su programa Comunidad de Negocios en LN+Captura

La ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2025 se lleva adelante este jueves en el salón Goldencenter, con la conducción de Lizy Tigliani y Juan Di Natale. Allí, algunas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo y de los medios aguardan expectantes para saber quiénes son, según los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), los mejores de 2025.

Pía Shaw y Barbie Simmons en la previa de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de cable 2025
Pía Shaw y Barbie Simmons en la previa de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de cable 2025Captura

Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

"Creo que la Argentina es un país que vale la pena", destacó José del Rio al recibir su galardón
"Creo que la Argentina es un país que vale la pena", destacó José del Rio al recibir su galardónFabián Malavolta

Noticiero

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Aviso Publicitario

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Deportivo

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

Arte, Moda y Tendencia

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Documental

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Temas Médicos

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    1

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  2. La emoción de Virginia Da Cunha por el reencuentro de Bandana y su duro análisis del show
    2

    La emoción de Virginia Da Cunha por el reencuentro de Bandana y su duro análisis del show

  3. La salud de Brigitte Bardot: la actriz de 91 años fue internada nuevamente
    3

    Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue internada nuevamente

  4. No lo pudo matar ni el secuestro ni la tortura, pero sucumbió al exilio
    4

    Luis Politti: el recordado actor de La Raulito y de Rolando Rivas, taxista al que no pudo matar ni el secuestro ni la tortura pero que sucumbió al exilio

Cargando banners ...