Premios Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los ganadores
Aptra celebra este jueves la entrega de los galardones con los que distingue a lo mejor de la televisión paga en el último año
La ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2025 se lleva adelante este jueves en el salón Goldencenter, con la conducción de Lizy Tigliani y Juan Di Natale. Allí, algunas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo y de los medios aguardan expectantes para saber quiénes son, según los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), los mejores de 2025.
Económico
Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
Noticiero
TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
Aviso Publicitario
Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
Deportivo
Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
Arte, Moda y Tendencia
La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
Documental
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
Temas Médicos
El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
De Entrevistas
+Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)
Noticia en desarrollo
