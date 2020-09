La cantante H.E.R. se encargó de musicalizar el In memoriam en los Emmy 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: Captura de TV

No hubo decenas de estrellas. Tampoco alfombra roja en la que pudieran lucir sus costosos vestidos y trajes. Pero en esta nueva edición de la entrega de los Emmy no podía estar ausente uno de los clásicos segmentos de cualquier ceremonia de premios: el In Memoriam.

Con una imagen de fondo de la jueza de la Corte Suprema estadounidense Ruth Bader Ginsburg, una reconocida defensora de los derechos de las mujeres que murió el jueves 18, el anfitrión Jimmy Kimmel presentó el emotivo momento para recordar a los que se fueron en el último año.

Así, con H.E.R. brindando en vivo una versión de "Nothing Compares 2 U", la canción de Prince que popularizó Sinead O'Connor, comenzaron a sucederse las fotografías de los actores, actrices y trabajadores de la industria del entretenimiento fallecidos durante el último año. Naya Rivera, Diana Rigg, Jerry Stiller, Diahann Carroll y Max Von Sydow fueron algunos de los rostros conocidos que pasaron por la pantalla montada en el Staples Center de Los Angeles.

El clip terminó con Chadwick Boseman, el actor que le dio vida en la pantalla grande a Pantera Negra, fallecido el 3 de septiembre a los 43 años.

