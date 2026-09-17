Qué cambios se vienen en el prime time Telefe a la espera de Wanda Nara

Tras siete meses al aire, Gran Hermano llegó a su fin. La gala final que coronó a Solange Abraham como ganadora absoluta de la “Generación dorada”, con más de 30 millones de votos, promedió 12,5 puntos de rating en la primera parte y 9,2 en la segunda y se consagró como lo más visto del miércoles. El reality que condujo Santiago del Moro ocupó varias horas de aire en la pantalla de Telefe y hasta que llegue Masterchef Celebrity, el 28 de septiembre, el canal que comanda Federico Levrino tendrá varios cambios en su programación.

Popstars, con la conducción de Nicolás Vázquez, sigue a puro talento el camino de las concursantes que buscan convertirse en las nuevas estrellas pop del país, evaluadas por el rigor y la exigencia de un jurado estelar conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el icónico productor Charlie García, junto al acompañamiento de Martín Cirio como coach espiritual. El talent show entra en su etapa definitiva porque son menos de treinta las jóvenes que siguen en carrera. Y este jueves habrá una edición muy especial porque el desafío para las participantes será presentar en banda un tema de Bandana asignado por sus coaches. Lisa Vera, Lowrdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, las legendarias ganadoras de la primera edición, recorrerán los ensayos ayudando a las chicas y tendrán un encuentro con Cirio.

Popstars hoy tendrá un programa especial: ya que recibirá a las Bandana Telefe

La próxima semana, el reality que busca formar a la mejor banda pop joven del país continuará de lunes a jueves a las 21.30 y sumará una edición los domingos a las 21.15.

Además, el prime time de Telefe se completará con una edición diaria de Pasapalabra que saldrá al aire al término de Popstars. Este esquema se mantendrá hasta el 28 de septiembre a las 22.15, día en que se estrena la nueva temporada de MasterChef Celebrity con Wanda Nara. La competencia de cocina más importante del mundo reunirá a 24 destacadas figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias y convencer al exigente jurado en una competencia que promete emociones, humor y alta cocina.

El divertido video con el que confirmaron a todos los participantes de MasterChef Celebrity: cuándo empieza

Esta nueva etapa contará con varias novedades: la primera es que Maru Botana ocupará el lugar de Donato de Santis dentro del jurado. Los famosos que se enfrentarán a los desafíos de la competencia culinaria serán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Telefe aprovechó la final de Gran Hermano para presentar un divertido video en el que Damián Betular y Germán Martitegui eran los pilotos de un avión y Wanda junto con Maru las asistentes de vuelo. Todas las figuras que serán parte del programa jugaron a ser los pasajeros de la aerolínea.

Cambios en las tardes también

Durante las tardes, el lugar que ocupaba Espiando la casa será reemplazado por los programas que ya están en el aire. Cortá por Lozano se emitirá de 14.30 a 17, luego llegará la novela Bahar que se extenderá hasta las 17.45, para darle paso a Avenida Brasil, el éxito vespertino de la pantalla de Telefe.

Cabe recordar que Telefe ya tiene en preproducción la versión de niños de MasterChef con la conducción de Verónica Lozano que se verá una vez por semana, sin fecha de estreno aún. Y, por otro lado, ya lanzó la convocatoria para los que quieran ser parte de la sexta temporada de Minuto para ganar con Marley.