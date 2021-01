Leo Montero, tras la polémica por la pregunta sobre el femicidio de Lola Chomnalez: "Estamos arrepentidos" Crédito: Captura de pantalla

Luego de la indignación generalizada que provocó la elección del ciclo Mejor de noche de incluir una pregunta sobre el femicidio de Lola Chomnalez dentro de un ping pong de preguntas y respuestas, Leo Montero, conductor del programa de Kuarzo que se emite por Elnueve, se tomó unos minutos este miércoles para disculparse de manera pública. "Fue un error grave por parte nuestra. Pedimos miles de disculpas, asumimos el error y seguiremos trabajando para mejorar. Viéndolo así, fuera de contexto, es algo que no haremos nunca más, porque es innecesario, porque duele, porque queda horrible, queda mal y está mal", dijo.

En medio del programa de entretenimientos, dos participantes se toparon con la pregunta en cuestión ("¿En qué playa de Uruguay apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomnalez, asesinada en diciembre del 2014?"). De responder correctamente, el vencedor sumaba 20 mil pesos al pozo acumulado. En general, como explicó el conductor, la elección del cuestionario está relacionado con el informe que se presentará más tarde en el ciclo; en este caso, se trataba del femicidio de la joven de 15 años. Tras emitirse el programa, las redes sociales hicieron el resto: el hecho de haber incluido dentro de un ciclo de juegos un tema tan delicado causó un repudio generalizado.

"Sean todos bienvenidos a Mejor de noche. Queríamos empezar pidiendo disculpas por lo sucedido ayer, por haber incluido en nuestro formato de preguntas y respuestas de entretenimiento una pregunta que quedó descontextualizada, fuera de lugar, fue un desatino total y un error grave por parte del programa", asumió Montero al comienzo del programa. Y sumó: "[La pregunta] tenía que ver con el femicidio de Lola. La intención de esa pregunta siempre es que linkeen con la nota que después hacemos. En este caso era con el abogado de la familia de Lola, a quien también le pedimos nuestras más sinceras disculpas. Siempre vamos a estar a favor de visibilizar todos los casos de femicidio, la violencia de género, xenofobia, los actos de discriminación. Cuando digo mi compromiso, mi respeto, la altura y la seriedad con lo que tratamos estos temas. Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo porque estamos al servicio de que todas esas cosas no ocurran más".

E insistió: "Lo que sí reitero es que quedó totalmente fuera de lugar y estamos arrepentidos, dolidos, tristes. Así estuvimos todo el día, todos: nuestra familia, el equipo, el canal, Mejor de noche, Kuarzo, Canal 9, todos, mal. Porque verlo fuera de contexto. Nos dio mucha bronca que sucediera eso. Fue un error grave por parte nuestra, pedimos miles de disculpas. Asumimos el error y seguiremos trabajando para mejorar. Viéndolo así, fuera de contexto, es algo que no haremos nunca más porque es innecesario, porque duele, queda horrible, queda mal y está mal".

El conductor ya había adelantado el pedido de disculpas por las redes sociales, donde expresó: "Pedimos disculpas en nombre de Mejor de Noche, Canal Nueve y Kuarzo por haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben ustedes con el respeto y altura que me manejo con estos temas. Gracias". El descargo al aire fue aún más detallado y en el mismo aprovechó para agradecer la comprensión del público y asegurar que seguirá tocando este tipo de temas con el fin de que se haga justicia.

"Gracias por la comprensión. Lo que van a seguir viendo, y me conocen, es la manera que tenemos de abordar estos temas de actualidad. Cuenten con nosotros siempre, como hemos hecho montones de entrevistas que tienen que ver con pedir justicia, con que no haya violencia de género ni discriminación, ni casos de xenofobia. Por supuesto siempre a favor de las víctimas que han sufrido femicidios como el caso de Lola, a quien también le pedimos disculpas. Me duele mucho, espero que lo comprendan, gracias por el apoyo a todos, a nuestros familiares, al canal, a todos. Y mil disculpas de todo corazón por lo sucedido: no volverá a pasar jamás", recalcó Montero.

La productora también había recurrido a las redes sociales para disculparse a través de un comunicado. "Pedimos disculpas en relación al episodio sucedido en la emisión del día 5 de enero de Mejor de noche, en referencia a la pregunta sobre un femicidio. Pedimos nuestras más sinceras disculpas a la familia y a los televidentes por el error cometido", expresaron.

