El conductor de Mejor de noche está en el centro de la polémica por una serie de preguntas sobre femicidios que fueron incluidas en un juego del programa

Leo Montero está en el centro de una controversia debido a la inclusión de preguntas sobre femicidios en la trivia de juegos de su programa, Mejor de noche (elnueve).

El ciclo del conductor tiene un segmento de preguntas y respuestas donde los concursantes ganan premios por cada acierto. "¿En qué playa de Uruguay apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomnalez, asesinada en diciembre de 2014?", fue uno de los interrogantes que despertó el repudio en las redes.

La polémica pregunta sobre el femicidio de Lola Chomnalez que incluyeron en el programa de Leo Montero

Los dos participantes debían elegir entre cuatro opciones cuál era la correcta, y luego también respondieron otra polémica pregunta: "¿En qué calle del barrio de Palermo ocurrió el ataque a Ángeles Rawson, el 10 de junio de 2013?". Los usuarios compartieron fotos de su televisor, y manifestaron su asombro en la red social del pajarito.

"Usan los femicidios para hacer juegos de preguntas en la tele", comentó atónita la usuaria "@Mugresitah", y dio comienzo a un filoso intercambio de tuits. Los espectadores que suelen ver el programa aclararon que se trata de una iniciativa para "visibilizar" los casos de femicidios ocurridos en nuestro país y que luego de ese segmento Montero entrevista a los abogados querellantes para informar cómo siguen las causas judiciales que todavía no fueron resueltas.

Sin embargo, muchos usuarios no se mostraron convencidos por la explicación y sostuvieron que "femicidio y entretenimiento no van de la mano". Algunos de los comentarios que ganaron más adeptos con favoritos y retuits fueron: "No puedo creer que naturalicen algo así, de esto hablamos cuando decimos que necesitamos perspectiva de género en los medios"; "Me imagino a la familia viendo que alguien gana plata gracias a responder dónde mataron a su hija".

El pedido de disculpas de Leo Montero

Montero se refirió a lo sucedido en sus redes sociales, donde hizo un pedido de disculpas públicas: "Aclaración. Pedimos disculpas en nombre de @MDN_C9 (Mejor de noche) @canal9oficial y @Prensa_Kuarzo, por haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego".

"Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben ustedes con el respeto y altura que me manejo con estos temas. ¡Gracias!", agregó en el posteo que replicó en Instagram y Twitter.