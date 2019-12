El actor habló sobre las especulaciones tras la ausencia de Erica Rivas en el living de Susana Giménez Fuente: LA NACION

"Es imposible que Susana [Giménez] haya bajado a Erica [Rivas] de su programa. Pongo las manos en el fuego, porque no está en su naturaleza", dijo Ricardo Darín, en una nota para el ciclo televisivo Pamela a la tarde. Recordemos que, el domingo pasado, la diva invitó a su programa a los protagonistas de Casados con hijos, que harán teatro en el 2020, y la única que no estuvo fue la actriz que compone a María Elena Fuseneco. Nadie se hizo eco de su ausencia, pero los rumores sí se hicieron cada vez más fuertes: uno de ellos, indicó que la conductora habría "bajado" a la actriz por las acusaciones que hizo contra Darín tiempo atrás.

Además, el actor fue consultado por un revuelo que se generó en las redes sociales, luego de que muchos señalaran que se había reído de un chiste machista durante su paso por el programa español El hormiguero. "En las redes sociales hay gente con buena onda y gente con mala onda. Algunos esperan una oportunidad para pegarte con algo, es como un deporte nacional. Me molestan las injusticias o las mentiras orquestadas y desarrolladas. Estuve ahí y sé cómo son las cosas. Las redes están buenas porque tienen la inmediatez de las noticias, pero al mismo tiempo es un lugar propicio para descarga de sentimientos injustificados. La gente que no te quiere, descarga tu ira cuando ve la oportunidad". "¿La grieta tiene algo que ver en esas descargas?", preguntó el cronista. "En mi caso no creo porque no formo parte de ninguna de los dos bandos", aseguró Darín.

Recordemos que, en estos días, el actor estuvo en España acompañando a la película La odisea de los giles, nominada a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. En ese contexto, fue con su hijo el Chino Darín al programa El hormiguero, uno de los más vistos de la televisión española, justo cuando se celebraba el día internacional contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre. Y Karlos Arguiñano, en comunicación telefónica, hizo un chiste machista del que padre e hijo se habrían reído.

Enterado de las críticas en las redes sociales, Darín contestó: "No nos reímos de una violación, de hecho nunca escuchamos en el set de TV de qué iba el maldito chiste. El ruido en el estudio y la mala comunicación por el teléfono no permitió eso. ¿Cómo alguien puede reírse de eso? Lamento la odiosa confusión, pero te juro que no fue así".