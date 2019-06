Quién quiere ser millonario: ganó 130 mil pesos para remodelar un merendero

Daniel le da merendar y cenar a más de cien chicos.

El merendero Bichito de luz, ubicado en el barrio Ejército de los Andes -conocido popularmente como Fuerte Apache- no nació por casualidad, sino por necesidad. Así lo contó Daniel Benítez, camionero, kiosquero y fundador del lugar: "Cuando me separé me mudé de Adrogué al barrio. Abajo de donde vivía había una canchita, y un día veo a un señor que ponía en fila a un grupito de chicos y les enseñaba a patear. Yo participaba de actividades recreativas y tenía un poco de noción, así que bajé y le dije 'te molesta si te doy una mano'. Compré ropa deportiva, una carpetita, conitos, y empezamos a entrenar".

El participante de Quién quiere ser millonario se emocionó al contar que en menos de un mes, esos cinco chicos se convirtieron en 30, llegando todos los días con su familia. Y surgieron nuevas necesidades: "Me decían 'profe, ¿no me da un vaso de agua?'. Al lado de la canchita había un comedor que manejaba una señora, entonces le pedimos si podíamos darle una merienda a los chicos. Así comenzamos".

Así nació Bichito de luz, un espacio que este año cumple 15 años de permanencia, y que actualmente sumó la cena para todos los pibes de la zona. En otro ejemplo de solidaridad, el participante le aseguró a Santiago del Moro que el premio, sea poco o mucho, irá directo al lugar en el que trabaja: "La vida me ha dado muchas cosas, no me puedo quejar. Hoy la necesidad más importante para mí es el comedor, que necesita arreglos. En las cenas hay alrededor de 130 chicos, más madres y abuelos, y tenemos un termotanque que de tanto uso se detonó. También hay que arreglar las bachas de la cocina para que las cocineras trabajen cómodas. Y ahora que viene el frío tenemos un aire acondicionado que donó Carlos Tévez, que no podemos utilizar por cuestiones edilicias, hay que instalarlo en otro lugar y cambiarle los cables".

Aunque Daniel llegó hasta los 130 mil pesos, su sueño estuvo cumplido, y con yapa. "Con esto voy a poder hacer los arreglos, y comprarle a los chicos para el Día del niño, zapatillas y juguetes. Ellos tienen que tener su regalo" cerró, emocionado de poder avanzar en su camino solidario.