El trabajo solidario de Gino es reconocido a nivel mundial.

5 de julio de 2019 • 00:49

A los 16 años, Gino Tubaro armó una impresora 3D; su objetivo era tan simple como -en apariencia- inalcanzable: ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente.

Hoy, a los 23, sostiene la misma meta, pero ya no es un adolescente con un sueño sino un inventor reconocido a nivel mundial, que incluso recibió el apoyo del expresidiente de los Estados Unidos Barack Obama.

Gino pasó por Quién quiere ser millonario para poder obtener el dinero necesario que le permita mejorar y extender su labor solidaria: " Quiero seguir invirtiendo en mi proyecto para ayudar a más personas. Hace muy poquito nos donaron una casa, y ahí queremos hacer un taller, una liga de inventores para poder enseñarle a los chicos lo que yo aprendí".

A través de su emprendimiento Atomic Lab, el participante recibe "pedidos de más de 44 países. En este momento tenemos cinco mil personas esperando la entrega. Necesitamos bancar a los programadores y conseguir materiales para poder invertir y seguir ayudando a la gente". Hacer cada prótesis cuesta alrededor de 600 pesos.

Santiago del Moro tenía una sorpresa preparada para Gino, porque llegó para sentarse a su lado Felipe, el primero en recibir una prótesis cuando tenía 11 años: "Cuando mi mamá me lo dijo fue genial, yo la venía pidiendo pero como era todo muy caro no podíamos". Gino, emocionado, agregó: "No puedo creer que Feli esté acá. Él es un hermanito de la vida. Si no hubiese sido por él, por la madre y por sus familiares no hubiéramos podido ayudar a tanta gente".

Los 300 mil pesos que el participante se llevó la noche del jueves no tienen otro destino que seguir haciendo crecer el emprendimiento, para que llegue a más y más gente: "Nunca nos interesó que este proyecto sea redituable, sino que sirva para poder ayudar a las personas. Porque como me enseñó mi mamá: uno junta y junta, y después cuando termina tres metros bajo tierra no se lleva nada. Por eso es más lindo esto, compartir experiencias. A nosotros la mamá de Feli nos mandó por Facebook una foto de su muñón, y nosotros empezamos con una hoja cuadriculada. Eso nos permitió paso a paso, año tras año, mejorarle la vida a mucha gente".