Video: así fue el momento en que Santiago del Moro leyó que el Martín Fierro de Oro era para él

El lunes 29 de septiembre hubo noche de gala. Se estregaron los premios Martín Fierro a la televisión y las personalidades del espectáculo dijeron presente en el hotel Hilton de Puerto Madero. Algunos se fueron con las manos vacías y otros con una o más estatuillas doradas. El gran ganador de la noche fue el conductor de la velada Santiago del Moro. No solo ganó como mejor conductor por su labor en Gran Hermano (Telefe) - que además se impuso como mejor reality - sino que se llevó el Martín Fierro de Oro, la distinción más importante. Lo curioso fue que el mismo leyó en voz alta su nombre y el video del momento no tardó en volverse viral.

Tras tres horas y media de ceremonia, Santiago del Moro levantó el último sobre de la noche, el que contenía el nombre del ganador del Martín Fierro de Oro. “El ganador del Martín Fierro de Oro es...”, empezó a decir y frenó para leer con detenimiento el contenido del sobre. Hubo varios segundos de incertidumbre y nerviosismo en el salón hasta que el conductor esbozó una leve sonrisa, extendió el papel hacia la cámara y gritó: “¡Santiago del Moro!“.

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro Gerardo Viercovich

Mientras los presentes aplaudían de pie, el conductor apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos, procesando lo que acababa de pasar y completamente invadido por la emoción. Rodolfo Barili se acercó a entregarle la estatuilla y se fundieron en un abrazo. Luego Del Moro caminó hasta el centro del escenario y dijo: “Hace un par de años que me decían: ‘Te lo podés llevar. Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí cuando todo el mundo te dice: ‘No podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”.

"Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño", expresó el conductor Gerardo Viercovich

“Hay mucha gente que me inspiró, mucha gente que está acá, que confió en mí, que me dio laburo y otra que no confió tanto y le demostré con trabajo, que todo se puede”, agregó. “Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, se sinceró. A modo de cierre, gritó: “Gracias Aptra y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina, los amo!”.